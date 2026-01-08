營養午餐免費 政院嗆不補助

17縣市宣布營養午餐免費，但行政院8日強調已無餘裕可補助。圖為小學生盛飯菜吃營養午餐。（本報資料照片）

台北市宣布國中小營養午餐全面免費，基隆市、台中市、高雄市陸續跟進，但新北市長侯友宜呼籲中央應有統一性政策，避免縣市落差。行政院則稱，各地營養午餐政策不一，且現行《財劃法》削弱中央財政，中央政府今年預計舉債3000億元，無餘裕協助地方，反呼籲各縣市立委應盡速審議院版《財劃法》。

台北市長蔣萬安6日宣布公私立國中、國小營養午餐全面免費，最快9月上路，基隆市、台中市、高雄市、雲林縣和新竹市宣布跟進，加上先前已實施該政策的縣市，全國僅剩新北市、台南市、嘉義縣市和屏東縣等5縣市未跟進。擁有全國最多學生數的新北市，市長侯友宜認為，營養午餐費涉及全國一致性，中央可以多考量、跟地方共同面對，避免各縣市出現落差。

卓揆指總預算未付委 史上首次

行政院發言人李慧芝指出，現行新版《財劃法》導致水平分配不均、各縣市落差大，才導致各地營養午餐政策不一，雖然有縣市希望中央協助，但修法大幅削弱中央財政，中央政府今年預計舉債3000億元，無餘裕協助地方。請相關縣市首長能呼籲當地立委，趕緊審議行政院版本的《財劃法》修法，讓各地學生都能獲得均衡補助。

另外，昨是新年度開始的第一個行政院會，院會後記者會由院長卓榮泰親上火線，大陣仗率副院長鄭麗君、祕書長張惇涵，以及多位部會首長一同出席。卓表示，總預算至今還沒有交付到委員會，這是我國憲政史上的第一次；他呼籲，請立法院盡快的審議115年度中央政府總預算，給中華民國台灣國人寒冷一絲絲的溫暖。

卓榮泰指出，總預算案未審議通過，影響不得動支的預算為2992億元，包含新興計畫1017億元，經常性經費延續性經費計劃增加的有1805億、第一與第二預備金及災害準備金計170億元，包含國安、治水、地方補助等都受影響。

點名屏東等6個縣市 恐要舉債

卓榮泰提到，地方財政也受嚴重衝擊，總計有637億難以執行；尤其新版《財劃法》對地方財政分配不均，中央特地編列321億元，確保相關縣市獲配統籌分配稅款及補助款不少於去年，如今總預算未審查通過，屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣、澎湖縣等6縣市財務調度將出現問題，恐怕要舉債。

主計總處羅列，受影響包括TPASS行政院通勤月票75億元、AI新十大建設102億元、河川及排水整體改善計畫147億元、生育給付差額補助41億元、健康台灣70億元、新材料循環產業園區申請設置計畫60億元、補助校舍整建與排水汙水系統改善21億元、布建公共化托育設施14億元、台灣品牌賽事精選計畫8億元。

藍委王鴻薇表示，立院第一次修《財劃法》讓縣市統籌款增加，目的就是讓地方政府可以推出福國利民政策，如營養午餐免費。若補助款被中央剋扣，統籌分配款增加也沒用，政院說沒錢協助營養午餐免費，那就趕快副署第二次修正的《財劃法》，補足地方補助款，政院也才可理直氣壯的說多統籌款就多承擔。

立委酸有錢印小橘書 沒錢供餐

藍委許宇甄說，中央政府刻意剋扣地方補助款、補助款何時到位仍是未知數，台北市、基隆市及台中市等地方政府，仍展現「再窮不能窮教育，再苦不能苦孩子」的決心。地方可以節衣縮食、挪出經費照顧學童，行政院卻把總預算當成政治攻防的武器。

民眾黨團副總召張啟楷表示，民進黨執政搞大罷免就有錢、印小橘書就有錢，給學童營養午餐就沒錢。