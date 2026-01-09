「營養午餐免費」新北尚未跟進 全台有4縣市仍付費

台北市長蔣萬安近期拋出國中小營養午餐免費政策。（圖／東森新聞）





台北市長蔣萬安近期拋出國中小營養午餐免費政策，引發全台縣市關注，包含台中、高雄等縣市隨即表態跟進；然而，同為六都的新北市考量財源恐產生排擠效應，態度相對保留。台南市長黃偉哲強烈質疑此舉動機，引用故總統蔣經國名言「買醋的錢，不要拿來買醬油」，批評蔣萬安疑似為了選舉進行政策買票。



針對台北市率先喊出免費營養午餐，台南市長黃偉哲表示，這讓他想起蔣萬安的祖父、故總統蔣經國曾說過「買醋的錢不要拿來買醬油」。黃偉哲痛批，該政策完全沒有財源基礎，且未設排富條款，選在11月選舉前的9月份實施，有非常大的政策買票嫌疑，考量財政紀律，而台南市也在今下午宣布跟進，國中小營養午餐免費政策。

但有意角逐下屆台南市長初選的綠營選將，態度卻截然不同。民進黨立委林俊憲指出，他在去年10月提出的競選政見中，就已包含台南市國中小兒童免費營養午餐；立委陳亭妃則認為，這突顯了六都之間的不公平性，但不能因此讓台南鄉親產生被剝奪感。



事實上，營養午餐免費政策並非台北市首創。盤點全台22縣市，包含桃園、宜蘭、花蓮、台東等10個縣市早已實施。在蔣萬安宣布後，基隆、苗栗、台中、高雄、雲林等縣市也陸續表態將於9月起跟進。雲林縣長張麗善對此表示，這類社會福利應由中央統籌處理，現行做法丟給各縣市政府，反而造成各縣市間的比較心態。



至於六都中另一位國民黨籍首長、新北市長侯友宜，對於是否跟進也持保留態度。侯友宜強調，中央與地方應有統一規劃，若實施免費營養午餐，預估經費高達46億元，相當於吃掉一整年的特教經費，也與校舍新建及硬體建設的預算相去不遠，必須適時調整並審慎評估。



面對各縣市步調不一，以及引發的選舉考量質疑，行政院方面則表態，相關政策屬於地方自治範疇，交由各縣市政府自行決定。

