營養午餐免費？自費？淪首長「福利軍備競賽」 全教總認這2事更重要

營養午餐免費近日掀起熱議，台北市長蔣萬安拋出宣布北市國中小學營養午餐全面免費後，台中市長盧秀燕8日也宣布自115學年度起，台中市公立國中小的營養午餐全面免費，預估超過21萬名學生受惠，年需要的預算大約是25億元到30億元；連原本不跟進的高雄市，市長陳其邁今也宣布跟進。對此，全教總透過新聞稿指出，在缺乏完整配套下，全面免費極可能淪為地方首長的「福利軍備競賽」。

台中市長盧秀燕8日宣布，再窮不能窮教育，再苦不能苦孩子！台中市公立國中小營養午餐全面免費，初估屆時約有21萬4千人受惠，若以一餐60元到70元計算，一年需要的預算大約是25億元到30億元，雖然台中財政困難，但這是必須的支出，用於投資台中的下一代。

高雄市長陳其邁也宣布，全市自115學年度起，公立國中小學營養午餐將全面免費，估計每學年增加18億元經費，嘉惠全市約18萬名學生。此外，因應教育部導師費增加，高雄也加碼學校教師行政工作獎金，將配合導師費加發作業時程，同步加1.5倍，感謝校園行政人員的辛勞。

對此，全教總呼籲正視區域不公，應從結構全面提升品質，截至目前，全台22縣市中，實施全面免費者已達16個，包含宜蘭縣、花蓮縣、彰化縣、南投縣、新竹縣市、連江縣、金門縣、澎湖縣、苗栗縣、台東縣、基隆市、桃園市、台北市、台中市及高雄市。

全教總樂見縣市首長關心學童午餐，但也憂心在缺乏完整配套下，全面免費極可能淪為地方首長的「福利軍備競賽」，恐難真正提升用餐品質。目前的局勢已形成「16縣市免費、6縣市自費」的強烈對比，凸顯了國民教育福利因地而異的不公。同樣接受國民教育，卻因戶籍不同而有差別待遇，中央與地方政府應嚴肅面對此亂象，共同研議解決之道。

全教總特別提出兩點關鍵呼籲：

一、免費政策不應排擠教育本務：教育預算資源有限，營養午餐全面免費所費不貲。此政策是否會排擠校舍修繕、教學設備等其他教育預算，進而影響整體教育品質？此事必須持續關注，並接受公眾嚴格監督。

二、比免費更重要的是「人力」與「品質」：免費不等於優質。要確保學童吃得健康，更關鍵的是補足校園營養師人力、改善廚工低薪待遇，並嚴格落實食材溯源、營養標準與食品安全管理。

