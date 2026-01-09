營養午餐免費 黃偉哲罵完後跟進

台南市長黃偉哲9日偕同教育局長鄭新輝（左）宣布，115學年起國中小學生營業午餐免費。（曹婷婷攝）

台北市宣布國中小營養午餐免費，台南市長黃偉哲連2天批台北市長蔣萬安「炫富」，9日上午更稱蔣經國曾說「買醋的錢不要拿來買醬油，祖父明訓沒在聽嗎？」下午卻改口宣布115學年度起台南市營養午餐免費，並直言台北開出這不必要第一槍後，對其他縣市形成比較效應，不論首長連不連任都有壓力。

對此蔣萬安回應，「投資在孩子身上，就是投資台灣的未來」，此政策不是炫富，而是「我們的責任」；北市府副發言人魏汶萱反批，營養午餐免費政策一出，高雄市長陳其邁表示要推動，連綠營立委林俊憲、陳亭妃也呼籲台南該做，黃偉哲為什麼要持續批評陳其邁、林俊憲、陳亭妃的主張？她也提醒，經國先生還有一句流傳更廣的名言是「今天不做，明天就會後悔」。

黃偉哲昨宣布補助國中小營養午餐費用前，仍先批台北市「到底要炫富到什麼時候？」他直言，11月要選舉，蔣萬安9月實施國中小學生營養午餐免費，背後動機昭然若揭。台北市宣布採取無差別、不排富補助營養午餐後，對很多縣市首長造成很大壓力，他前晚聽到雲林縣長張麗善以緊急聲明方式宣布跟進，就知道這件事已經偏離公共政策本質，「這是被打開的潘朵拉盒子」。

黃偉哲表示，經評估後，決定回應民眾對午餐全免政策的期待，預計將有14.2萬名公私立國中小學生受惠，每餐56元計算，估計每年需再增加支出約16億元。

目前全台還有4個縣市政府未提供營養午餐免費。嘉市府教育處表示，嘉市是全國唯一設有「食育組組長」搭配專業營養師嚴格把關品質的縣市，且已全額補助弱勢學童，未來會評估財政狀況，持續精進午餐政策。

嘉縣府表示，嘉義縣財政相對拮据，目前已優先補助弱勢學生午餐，後續若財政許可，將朝國中小學營養午餐免費方向推動。 新北市長侯友宜指出，新北市自100學年度開始全面補助弱勢學生營養午餐免費，至於營養午餐全面免費，預估需編列46億元，相當整年的特教經費，也與校舍改建、硬體建設經費相差無幾，且經費會逐年增長，所以必須要做好盤整及詳細規畫。

屏東縣政府教育處長陳國祥表示，全縣營養午餐全面免費每年需要9.5億元的支出，會對其他教育政策及建設造成排擠效應，對整體教育財政的結構有長期影響，因此尚需審慎評估。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，肯定免費營養午餐確實能減輕家長負擔，不過免費只是「付費端」的改變，並不等於孩子吃得更好、學得更多，中央政府應制訂全國一致性的「最低共同標準」，包括：基本午餐補助制度、食安稽核規範、營養專業人力配置建議、資訊公開與透明化指引，避免各縣市因財政能力不同而造成孩子午餐權益落差擴大。