營養午餐全免才是真正全民有感！詹凌瑀直言政治不需太複雜：能幫忙省荷包、顧好兒童肚子就是最實在的政績

自日前台北市長蔣萬安宣布公私立國中小兒童營養午餐全面免費後，基隆市、高雄市和台中市陸續跟進，被外界評價為有感政策。對此，媒體人詹凌瑀發文表示，對於「上有老、下有小」的三明治世代，或每分錢都得花在刀口上的藍領家庭，這筆錢非常有感。她直言，政治有時不需太複雜，能幫民眾省荷包、顧好孩子的肚子，就是最實在的政績。

詹凌瑀表示，這兩天討論度最高的政策，莫過於蔣萬安宣布台北市國中小營養午餐將全面免費，這項政策一出，當然會有聲音質疑「台北人最有錢，哪裡需要補助？」

詹凌瑀坦言，確實數據顯示台北市每戶家庭可支配所得中位數達131.8萬元，高居全國之冠；但別忘了，台北的生活成本、物價水準，同樣也是天花板等級，住在台北光鮮亮麗的背後，是每一分錢都得精打細算的日常。



詹凌瑀表示，來算筆實際的帳：國中小營養午餐平均一人每月約1500元，如果家裡有兩個正在發育的孩子，一個月就是3000元的固定支出，一年下來能省下好幾萬。



詹凌瑀說，對於上有老、下有小的三明治世代，或是每一分錢都得花在刀口上的藍領家庭來說，這筆錢非常有感；比起之前推動的「生生喝鮮乳」，直接免除午餐費，才是真正能夠減輕育兒壓力的實惠政策。



詹凌瑀指出，這招殺傷力有多強？看隔壁鄰居就知道，蔣萬安前腳剛宣布，基隆市長謝國樑後腳馬上宣布跟進，原因就是這政策太直接、具象了。



詹凌瑀說，當台北市的家長不需要煩惱這筆錢，其他縣市收入相對較低的家長，心裡肯定會問「那我們呢？」她直言，政治有時候不需要太複雜，能幫民眾省荷包、顧好孩子的肚子，就是最實在的政績。

