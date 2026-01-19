營養午餐全台統一標準？ 教育部：地方權責

營養午餐是否免費目前全台各縣市不一，對於全台是否應有統一標準，教育部長鄭英耀今天(19日)表示，基本上這屬於地方權責，不過教育部一直很關心，若地方需要協助，教育部一定樂於配合。

全台灣現在已經有20個縣市的營養午餐免費或是自下學年度開始免費，因各縣市情況不一，各界討論是否應該由教育部規劃出統一標準。

教育部長鄭英耀19日在立法院教育文化委員會前受訪表示，營養午餐是地方自治的權限，教育部尊重，但是教育部非常關心學童們能否吃得健康、安全，因此未來如果有需要中央協助的部分，教育部樂於配合。他說：『(原音)在地方制度法裡面，規劃營養午餐事實上是屬於地方權責，我們在這邊也尊重地方權責。如果需要中央協助的，我們也樂於來看怎樣配合，至少在未來營養午餐，我們怎樣協助地方做好更專業的把關協助，我想這是教育部樂於來配合的。』

廣告 廣告

至於民眾黨前主席柯文哲批評營養午餐免費是騙選票的行為，鄭英耀表示他沒有證據，但這是地方自治事宜，由地方負責推動，他給予尊重；而從教育部的立場來看，就是要確保學童都能吃得安全、健康、衛生，同時有助學生的身心發展，這才是教育部重視的部分。

鄭英耀並強調，目前營養午餐食材有相關的「3章1Q」標準，教育部一定會做好把關，並跟地方建立良好溝通與合作，讓所有學生們都能吃得營養又健康。(編輯：宋皖媛)

延伸閱讀

推營養午餐免費遭批 蔣萬安：樂見台南、高雄、屏東、嘉義都跟進

盧秀燕籲中央供孩子免費營養午餐 政院：屬地方自治事項

台中高雄推免費營養午餐 教育團體憂排擠其他預算