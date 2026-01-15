營養午餐全台20縣市免費 全教總憂排擠教育預算

全台已有20縣市宣布營養午餐免費，全教總今天舉行記者會，擔憂營養午餐免費後品質打折扣，呼籲配套措施要到位。（林縉明攝）

全台已有20縣市宣布營養午餐免費，僅剩新北市跟嘉義市尚未跟進。教師、家長等團體今天舉行記者會，擔憂免費午餐恐淪為選舉政治支票，排擠人力、教育預算，呼籲供餐品質、人力缺口等配套要到位，確保營養午餐政策長久穩定，而非隨選舉泡沫化的口頭承諾。

全教總理事長侯俊良指出，各縣市首長多半宣稱，免費營養午餐財源無虞，但部分縣市首長擬以舉債方式支付開支，恐會排擠其他教育預算，呼籲教育行政單位應更謹慎地檢討教育經費編列的合理性及優先順序，這是落實經費零排擠、追求財源永續的唯一正途。

侯俊良擔憂，營養午餐全面免費實施後，價格定錨帶來的僵化風險是一大考驗。過去由家長自行付費時，餐費尚能透過協商機制適時反映市場波動，一旦轉由地方政府全額買單時，費用被鎖死在特定預算額度，受限於財政預算程序，往往數年都難以調漲，有可能對食材進行「隱形縮水」，改用廉價加工品取代新鮮食材。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信表示，免費營養午餐不只是費用由誰負擔的問題，更關鍵的是制度是否到位。餐費訂立與供餐規格，每年餐費的調整，應建立明確、可預期的機制，讓學校能因應物價與品質需求；同時也必須補足營養師人力、廚工待遇與廚房設備。此外，保留家長加價的彈性，讓各校依需求調整內容，更符合多元化的校園午餐現況。

台灣家長教育聯盟理事長王醒之說，免費午餐究屬「社福」或「教育」須嚴肅釐清，絕不應以教育預算填補社福缺口；且應有排富條款，將資源集中加碼照顧弱勢學生至三餐與寒暑假。他也強調，比「免費」更迫切的是制度完善，包括：補足營養師、提升廚工待遇、採購在地友善食材及同時深化食農教育，這才是政策正途。

