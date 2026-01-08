營養午餐全面免費之後？比起「買單」 台北市更該擔心的是「價值」與「品質」的崩壞

撰文＝童儀展

台北市長蔣萬安2026年1月6日宣布，台北市中小學營養午餐將實施全面免費，對這座首都城市的無數家長而言，這無疑是一項減輕育兒重擔的「德政」；然而，站在長期關注台灣飲食產業與食農教育的立場，《食力》必須在掌聲響起之際提出一個嚴肅的問題：當午餐變得「免費」，我們是否也連帶放棄了對「品質」的要求？而這筆龐大的預算，究竟是真正吃進了孩子的肚子裡，還是倒進了廚餘桶？

「免費」不該是品質的遮羞布

長期以來，台灣校園午餐面臨的最大困境，從來就不是「家長付不起」，而是「付了錢卻吃不到好東西」。

在原物料通膨、人力成本飆漲的現況下，團膳業者長期在「微薄利潤」與「食安法規」的夾縫中求生存。台北市雖然擁有全台最高的餐費預算，但一旦政策轉向由政府全面買單，我們最擔心的是「預算的僵固性」，未來若遇食材大漲，政府預算調整不及，為了維持「免費」的承諾，是否會迫使業者在食材等級上做出妥協？甚至為了壓低成本，減少使用在地、新鮮的「3章1Q」食材，轉而使用廉價的進口加工品？如果「免費」的代價是讓孩子吃到更差的食物，那麼這項政策將是本末倒置。

被忽視的剩食危機：不好吃，免費也沒用

《食力》過去多次報導指出，台灣校園午餐的「剩食量」驚人。孩子不吃的原因也很簡單就是飯菜冷掉、調味單一、菜色重複。當午餐變成免費提供，家長對於菜色的監督力道恐將減弱(因為沒花到家長的錢)，而且也可能會讓孩子對於食物的珍惜感降低。

所以營養午餐的真正關鍵，其實是在於「美味」與「溫度」，因為我們不像鄰近的日本，可以接受吃冷食的習慣，所以台北市政府在編列預算買單的同時，是否也應該同步投入資源改善校園廚房相關設備、提升團膳廚師的烹飪技術培訓，甚至檢討不合時宜的招標採購法規？如果只是灑幣買單，卻不解決「不好吃」的核心痛點，那麼市府只是花大錢製造更多的廚餘。

最後，我們還是必須重申：營養午餐是教育的重要環節，而不僅僅是福利政策。

日本的「給食」制度之所以世界聞名，不在於它是否免費，而在於它將午餐時間視為神聖的「食育課」。孩子學習幫他人打菜、了解食材來源，同時也感謝生產者的提供，這才是營養午餐帶來的未來成長與認知的重要價值，而非僅止於一餐飯飽的提供。台北市作為首善之都，擁有最豐富的資源，因此營養午餐政策不應止步於「家長免付費」這個環節，更應該藉此機會，將釋放原本由家長該投入的資源，是否應該要轉投入聘請專業營養師入校、推動在地小農契作、健全飲食教育環節，這樣才能讓餐盤成為連結土地與健康的橋樑，這樣的才能訓練出孩子們一輩子都可以帶得走的能力。

我們樂見市府減輕家長負擔，但我們更期待看到具體的配套措施，請不要讓營養午餐成為選舉支票下的犧牲品，請讓「免費」成為提升品質的起點，而非終點。台北市的孩子值得的不只是免費的一餐，而是一頓熱騰騰、美味且富有教育意義的午餐。