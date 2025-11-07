營養午餐出現「泡麵蒸蛋」學生傻眼 校方回應了：滿意度九成

生活中心／游舒婷報導

你還記得學校營養午餐吃些什麼嗎？日前高雄前鎮高中的學生在社群上分享，學校的午餐出現「泡麵蒸蛋」，意外在社群上引起討論，學校也針對菜色作出說明。

泡麵蒸蛋引起討論後，學校將兩個菜色分開了。（圖／threads帳號@arixu96 授權提供）

相關討論要回溯到10月初，一名高中生在社群上發文，表示自己學校的營養午餐菜色出現泡麵蒸蛋，引起網友們的討論，「我不確定這個好不好吃，但我之前吃完來一客的麵之後，會拿剩下的湯去做微波爐蒸蛋，長得跟這個有八成像」、「兩個好吃的東西被混雜在一起變很難吃」、「好…好有趣的午餐 很特別…」、「為什麼炒泡麵裡會有蒸蛋現在團膳這麼獵奇了嗎？」還有校友留言說，之前還吃過鳳梨炒木耳的菜色。

後續有學生繼續在社群上分享，自從泡麵蒸蛋的話題引起關注後，學校果然針對菜單進行了更改，從她分享的照片可以看到，蒸蛋和泡麵被分開，而不是混在一起，再隔天的菜色就變成雞翅。對於學校的營養午餐在社群上引起討論，根據《台視新聞網》報導，學校回覆指出，菜單有營養師把關，會確保學生健康；而蒸蛋泡麵指示當天的滷味配餐，關於菜色，每個學期也都有問學生意見作為參考，滿意度達9成。

學生反應，自從上新聞後，菜單就改成雞翅了。（圖／threads帳號@arixu96 授權提供）

