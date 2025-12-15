營養午餐受衝擊 張啓楷呼籲政府加大加速廚餘清運及補助

民眾黨立法院黨團副總召張啓楷15日指出，政府應加速推動廚餘多元處理模式，建立穩定去化體系。（圖／張啓楷辦公室提供）

立法院經濟委員會今（15）日針對廚餘處理與非洲豬瘟防疫進行詢答，台灣民眾黨團副總召張啓楷指出，政府全面禁止廚餘養豬有防疫必要，但相關的補救和補助措施要加大加速。只有中央、地方、相關產業一起合作才能解決問題，特別是導致地方政府焚化量能吃緊、處理成本上升，衝擊營養午餐與民生物價，中央除了禁令，還應正視地方與產業、學童面臨的實際困境。

張啓楷表示，嘉義市為防堵非洲豬瘟，已啓動廚餘清運處理措施，中央應攜手合作。另外，嘉義市推動「綠能永續循環園區」，整合焚化廠、環保用地及資源回收場，規劃廚餘再利用、底渣再利用及循環能源等設施，是地方政府積極處理廢棄物與廚餘再利用等循環經濟的具體作為，請環境部、農業部在預算上要多協助，地方做好，中央就輕鬆。

張啓楷要求，中央應正視地方量能吃緊的問題，應檢討現行制度，研議如何在廚餘再利用及相關設施建置上，提供地方政府更實質協助。對此，環境部次長沈志修表示，中央已注意到各地廚餘處理與焚化量能問題，將持續盤點現況，並依政策方向檢討相關作法。張啓楷強調，盤點之外，更需要明確的政策與資源投入，否則地方壓力只會持續累積。

張啓楷再指出，過去團膳與餐飲業的廚餘可作為養豬使用，如今去化管道受限，處理費用大幅增加，團膳業者首當其衝。依業界反映，一桶約200公斤的廚餘，若每日處理約30桶，成本大幅上升，一天要多支出5萬元；加上未來處理費用可能持續提高，勢必壓縮營養午餐的品質與份量，最終影響學童權益。

張啓楷強調，防疫政策不應讓孩子的營養午餐買單，也不該成為推升物價的隱形因素，請政府在清運和補助方面要加快加大，先度過最近的難關。對此，農業部長陳駿季表示，禁用廚餘養豬是基於非洲豬瘟防疫考量，未來將配合相關部會推動替代處理方向。張啓楷則指出，方向正確，更應加快腳步，相關成本也不能要產業與民眾承擔。

張啓楷提及，2018年中國大陸爆發非洲豬瘟後，國內即已意識到廚餘養豬的風險，但七年過去，相關配套與今日台中發生非洲豬瘟後的因應方式，仍高度相似，顯示制度轉型需加快。中央政府應像日韓等國，加速推動廚餘「飼料化、肥料化、燃料化」等多元處理模式，建立長期穩定的廚餘去化體系。

