營養午餐專法草案今逐條審 教育部長:在地食材已使用99%

教育部部長鄭英耀27日就營養午餐專法草案逐條審查 立院備詢

立法院教育及文化委員會今天(27號)就《營養午餐法》(或稱《學校供餐法》）進行逐條審查。教育部部長鄭英耀表示，雖然現在草案尚未通過，但在現行法規下，對學童營養午餐的維護依舊不遺餘力，在地食材的使用幾乎已達99%，大幅減少碳足跡。

教育部部長鄭英耀表示，雖然現在學校營養午餐專法的草案還沒有通過，但是在《學校衛生法》第16條、第22條、第23條之三，對學童的營養午餐的維護不遺餘力。

鄭部長指出，草案於108年4月3號公告，前後召開了四次的公聽會跟座談會、去年(113年)召開了六次的諮詢會，也邀請了這個部會、地方政府、學者專家、學校人員及民間團體，還有學生代表進行討論，在去年11月20號將草案送到行政院。

鄭部長表示，教育部108年開始推動《學校午餐條例（草案）》立法，當時在地食材使用不到八成，但是歷經這些年的努力，現在已經達到98.98%，可說近乎99%都是用在地食材，國產豬肉使用也已經達到100%。除了在地食材使用減少碳足跡，其他像是三章一Q、對偏鄉學童的照顧補助、偏鄉廚房的設施，都是由行政院專款進行補助，費用達774億。

鄭部長表示，雖然營養午餐專法尚未通過，但是臺灣已經有10個縣市讓中小學生免費食用營養午餐。而高中生自主性高，目前有提供營養午餐的高中是指有含國中部在內的完全中學，加上各地方政府的財力不同，這也是立委們討論尚未達成共識的部分，不過讓學生吃得健康安全，各界都是朝這方向來努力。