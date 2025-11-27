營養午餐專法討論逾5年！法案名稱出爐 中央地方「事權、財源」還沒喬攏

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

立法院教育及文化委員會今（27）日審查各黨團提出的營養午餐專法共35個版本，並取得共識，同意將法案正式命名為《學校午餐及飲食教育條例》。由於高中生用餐自主性高，實際參與營養午餐比率較低，最終決議刪除「高級中等以下」字眼，條例適用範圍以國中小為主。行政院版草案尚未送抵立法院，委員會因此以教育部先前送入行政院的草案版本為主要審查依據。

立法院教育及文化委員會今（27）日審查各黨團提出的營養午餐專法共 35 個版本。（示意圖/Unsplash）

營養午餐專法推動已延宕超過5年，朝野立委均認為專法化勢在必行，但教育部以《財政收支劃分法》修法後的權責與財源重新分配為主因，表示學校營養午餐權責、預算尚待釐清。民進黨立委郭昱晴指出，《財劃法》修法前營養午餐屬地方自治事項，縣市自編經費、中央補助；修法後權責調整將影響午餐經費配置，中央與地方仍須重新協商。

廣告 廣告

教育部長鄭英耀在會中說明，教育部草案於108年4月公告後，陸續召開4場公聽會、至少6次諮詢會，並邀集各部會、地方政府、學者、校方及民間團體、學生代表共同參與討論。去年11月20日，草案已送入行政院，但因需與地方政府進一步確認財務與行政分工，因此行政院版尚未完成。

教育部長鄭英耀。（圖/取自教育部網站）

鄭英耀表示，近年雖尚未完成專法立法，但中央已在現行《學校衛生法》架構下逐步強化營養午餐管理。108年起在地食材使用率從不到八成提高至98.98%，國產豬肉達到100%使用；行政院也以74億元專款補助推動三章一Q溯源食材、偏鄉廚房建置及弱勢學童午餐費用等措施。他強調，教育部的目標一致，就是讓學生吃得健康、新鮮、安全，同時兼具食農教育意義。

目前全國已有10個縣市以地方財政推動中小學生免費營養午餐，但各縣市財力與人力差距大，營養師、廚工及午餐秘書配置並不一致，使全國統一標準仍具挑戰。立委普遍關注飲食教育納入課程的重要性，也提出應增訂剩食管理、在地食材文化、食農教育等內容。

更多FTNN新聞網報導

爭取台南市長拚了！林俊憲拋政策：學生讀書、營養午餐、牛奶都免費

豬隻禁宰5日？綠委：中央釋出冷凍肉品供應

「青年海外圓夢計畫」原住民、弱勢獲選率低！陳瑩要求設保障名額 教育部同意了

