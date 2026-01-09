營養午餐攻防戰！蔣萬安籲中央聽地方意見 黃國昌批綠營反對國會財劃法

臺北市長蔣萬安宣布國、中小學營養午餐免費，引發「總統級市長」與財劃法中央補助地方激烈攻防，他呼籲中央政府應該聽進去。（圖片來源／蔣萬安臉書）

臺北市長蔣萬安宣布國、中小學營養午餐免費，引發「總統級市長」與財劃法中央補助地方激烈攻防，蔣萬安今（9）日表示，中央地方應該是夥伴關係，所以地方政府的意見中央政府應該聽進去。民眾黨團總召黃國昌也表示，這個方向對於面臨嚴重少子女化的台灣而言是正確的。

蔣萬安登高一呼，包括台中市長盧秀燕、新竹市長高虹安、基隆市長謝國樑、雲林縣長張麗善都跟進，就連原本反對的高雄市長陳其邁也轉向支持，而台南市長黃偉哲則批「朱門酒肉臭」、「北炫富南痛苦」。

廣告 廣告

行政院發言人李慧芝回應表示，因為現行的新版財劃法問題造成水平分配不均衡，各縣市落差很大，導致各地營養午餐政策不一，中央今年度要舉債3000億元，並無餘裕協助地方。

這項政策連動最具爭議的《財政收支劃分法》，有關中央補助地方分配公式與額度，也有各縣市競爭，與年底選戰布局攻防伏筆。

遺憾賴清德不想修財劃法，黃國昌批民進黨是「芭樂黨」

帶頭發起的蔣萬安前往北投區參加與里長有約受訪時回應指出，中央地方應該是夥伴關係，所以地方政府的意見，中央政府應該聽進去。

黃國昌則強調，「巧婦難為無米之炊」，如果沒有健全的地方財政，再怎麼好的政策都難以推行。這也是為什麼新國會從上任之初，就不斷推動修正《財政收支劃分法》，改善過往中央集權又集錢的情況。

民眾黨團總召黃國昌痛批，民進黨徵召的立委蘇巧慧也支持營養午餐應該免費，一方面阻礙財劃法修正，一方面卻又跟風。（圖片來源／黃國昌臉書）

「非常遺憾的是，賴清德就任總統後所展現出的態度，就是不想修財劃法。」黃國昌並批評，行政院長卓榮泰甚至大言不慚地說「現行版本就是最好版本」，打臉過去的民進黨。

黃國昌稱，直到直到國會三讀通過財劃法修法超過一年以後，卓榮泰才遲交「院版財劃法」，火車早已過站，卓榮泰卻還在哭天搶地，實在是非常可笑！更可以印證民進黨就是一個「芭樂黨」。

質疑蘇巧慧拿香跟拜，是忘記了還是害怕想起來？

黃國昌進一步指出，財源解決了以後，學童營養午餐的關鍵，就不再只有單純的免費與否，讓每一個孩子能夠有「健康優質、營養均衡、家長安心」的營養午餐，才是真正的重點。

而黃國昌投入新北市長選戰，民進黨徵召的立委蘇巧慧也支持營養午餐應該免費，如果當選新北市市長，也會立刻來做。

黃國昌加大火力痛批，蘇巧慧難道忘了，當初國會在修正財劃法、健全地方財政時，她採取的立場是反對，並和民進黨立委一同在議場耍猴戲、無理杯葛嗎？

「又再次為了要選舉，拿香跟拜。」黃國昌強調，用在野黨爭取到的新北財源來大開支票，臉皮之厚，讓人嘆為觀止！

黃國昌進一步指出，在財劃法修正後，新北市本來應該增加的統籌分配款應該是407億元，然而，在賴清德政府的剋扣下，卻只剩下257億元，這當中短少的150億元，相信這也是新北市長侯友宜會猶豫學童影養午餐全面免費的理由之一。

「民進黨大剌剌砍新北市民的錢，蘇委員是忘記了，還是害怕想起來？」黃國昌稱，為了下一代的權益，負責任的作法是修正財劃法、解決地方財源的不足，並要求中央政府依法給付，這三件事是他一直在做，並也成功完成修法，絕對不像蘇巧慧一方面阻礙財劃法修正、支持中央剋扣應該給新北的經費，一方面卻又跟風高喊當選新北市長後營養午餐要免費。

(原始連結)





更多信傳媒報導

川普未出售海馬士反艦飛彈 專家梅復興：獲得LBASM是台海最正確運用方式

大學生「心因性休克」心臟只剩10%...三總跨科團隊搶回一條年輕生命

CES 2026》45度熱水散熱的奇蹟：輝達以液冷技術與高能效架構，推動AI工廠綠色轉型

