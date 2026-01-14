營養午餐政策不同調 嘉義縣跟進免費、嘉義市維持現行

台北市長蔣萬安日前宣布營養午餐免費，讓全台各縣市陸續宣布是否跟進。（示意圖，台中市政府提供）

營養午餐是否免費政策喧騰全台各縣市，嘉義縣與嘉義市不同調，嘉義縣政府14日宣布，自115學年度起全面實施營養午餐免費，涵蓋公立高中、國中及國小學生，預估約2萬6000名學生受惠。嘉義市政府則表示，現階段暫不跟進免費政策，將持續依既有補助制度辦理。

嘉義縣政府指出，免費政策預計自2026年9月上路，以每人每餐補助62元、全年供餐200天估算，每年將新增約3億2,240萬元經常性支出。縣長翁章梁表示，這是一項長期且穩定的財政承諾，對財政條件相對吃緊的嘉義縣而言並不輕鬆，但在多數縣市已朝向全面免費的趨勢下，縣府仍選擇調度內部財務，避免縣內孩子在基本照顧上與其他縣市出現落差。

財政壓力下 嘉義縣為何仍選擇跟進？

翁章梁坦言，近年中央補助比例調降，使地方自籌款負擔加重，為籌措115年9月至12月約1.61億元的午餐經費，已要求各局處撙節開支、共體時艱。他也指出，《財政收支劃分法》未能充分反映農業縣市在國土保育與糧食安全上的付出，呼籲中央在制度與資源分配上給予更多支持。

嘉義市為何暫不推免費？

嘉義市部分，市政府說明，2026年已編列約1.38億元經費，用於營養午餐相關補助，包括每餐12元的營養補助、食材補助及「三章一Q」政策經費，另向家長收取午餐費，全數用於食材採購，加上每週2瓶鮮乳補助，國中與國小每餐費用分別達75元與70元。

廣告 廣告

市府強調，目前全市國中小皆為自辦廚房，並由營養師與食育組長把關菜單，優先選用在地「三章一Q」食材，兼顧營養與品質。後續是否調整政策，仍將持續評估財政狀況與實際需求，暫不跟進全面免費。

更多鏡週刊報導

屏東也跟進「營養午餐免費」！約5萬孩子受惠 周春米坦言：不容易但勇於承擔

酸「台北在炫富」政策買票！黃偉哲突+1宣布營養午餐免費 網灌爆留言：感謝炫富市長

雲林也改跟進！國中小營養午餐全免 張麗善：咬牙不惜舉債