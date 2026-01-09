營養午餐政策不能躁進 新北藍營籲務實守護學子食養品質

新北市議會國民黨團書記長王威元。（新北市議會國民黨團提供）

記者黃秋儒／新北報導

針對外界關注新北市是否跟進推動中小學營養午餐全面免費政策，新北市議會國民黨團今（9）日表示，營養午餐政策攸關學童健康、教育品質與地方財政永續，市府選擇暫不躁進、先行審慎評估整體財政與制度面向，是務實治理的必要態度，呼籲外界勿用縣市之間的競賽或政治操作觀點，簡化複雜的公共政策討論。

國民黨團書記長王威元指出，事實上，黨團長期關注新北市中小學營養午餐品質與制度公平，並非消極以對。在上一個會期中，市府即已採納國民黨團訴求，將「營養午餐採用有機蔬菜之價差補貼政策」擴及至私立學校，讓公私立學校學生在食材品質上獲得基本且實質的公平對待。此外，現行各校營養午餐團膳廠商得標價格本就存在差異，若貿然推動齊頭式補助，恐衍生補助額度不一、制度公平性受質疑等實務問題。市府除了審慎研議財政可行性之外，也可以思考有別於其他縣市的彈性補助方式。

副書記長蔡健棠則回應，民進黨立委蘇巧慧近日高喊營養午餐全面免費，卻刻意忽略一個最根本的事實，營養午餐政策能否永續，關鍵在於地方財政是否健全。然而，當年立法院審議《財政收支劃分法》修法、試圖為地方政府爭取更合理財源時，蘇巧慧委員與民進黨卻選擇反對、杯葛，阻斷地方財政改革，如今卻又回過頭要求地方政府大開支票，這種「先抽走財源、再要求加碼支出」的矛盾立場，既不負責，也禁不起檢驗。真正負責任的政治，是先把制度基礎打穩，而不是事後用口號掩蓋過去的政治選擇。

副書記長黃心華建議，若目前市府受限於財政瓶頸而無法推動全面免費，短期內可考慮維持現行收費機制，但另外透過「外加補貼」方式，將資源投入食材升級、營養把關與品質管理，確保每一位學生都能實際吃到更安全、更健康、更有品質的午餐，而非僅停留在形式上的「免費」口號。

副書記長游輝宂強調，面對少子化所衍生的國安與社會結構問題，政府更應將有限資源精準投入在正在成長、受教的孩子身上。不論未來採取中小學營養午餐全面免費，或是維持收費並加碼補貼提升品質，只要能真正回應學童健康需求，都是最有感、最前瞻、也最具長遠效益的公共投資。

國民黨團提到，將持續與新北市政府研議可行性，找出適當財源，理性討論、務實推動，拒絕將孩子的營養問題淪為政治攻防的工具。