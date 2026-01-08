營養午餐政策為何急轉彎 陳其邁：考量財政與了解其他五都做法

高雄市長陳其邁說明國中小營養午餐政策急轉彎是考量市府財政以及了解其他五都的做法。（圖：高雄市政府提供）

針對國中小營養午餐免費政策急轉彎，高雄市長陳其邁今（8）日表示，原因是考量市府財政，並且了解其他五都的做法後，才決定從115學年度起，高雄市公立國中小學營養午餐免費。（溫蘭魁報導）

上午由教育局長吳立森說明高雄市的營養午餐政策，高雄市長陳其邁下午親自宣佈：「我今天宣布，115學年度起，高雄市公立國中小營養午餐全部免費，約18萬名學生受惠。」

外界好奇，原本高雄市政府才說不跟進台北市國中小營養午餐全部免費的政策，是什麼原因突然政策急轉彎？對此，陳其邁這麼解釋：「其實，市府已經研議一段時間，我們必須考量到經費，特別是財政，我們會決定推動這項政策，主要的原因在於高雄幅員廣大，超過11個台北市，市府在這段期間也請教育局了解其他五都的做法，綜合各項考量後，在今天正式宣布。」

高雄市政府今天宣佈，自115學年度起，高雄市公立國中小營養午餐全部免費。（圖：高雄市政府提供）

陳其邁說，高雄市每天營養午餐的菜色，讓學生都能夠享用符合「3章1Q」優良國產食材，市府115年度更自籌了4.5億元，確保學生餐食使用「3章1Q」國產可溯源的食材。