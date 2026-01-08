營養午餐水果難剝種類單調 洪婉臻爭取小學試辦導入「截切水果」

【警政時報 鄭元毓、鄭自達／綜合報導】台北市議員洪婉臻昨（７）日在臉書發文表示成功爭取營養午餐導入「截切水果」，改善北市學童目前在校攝取水果面臨種類單調、食用不易及營養浪費等問題。她直言，許多當季的鳳梨、西瓜、木瓜等水果，因未經截切導致孩子「看得到吃不到」，而需自行剝皮的柳丁或百香果對手部發育中的低年級學童而言亦極具難度。洪婉臻呼籲台北市政府應打破現狀，在確保食安與衛生前提下，優先推動小學低年級導入截切水果，以落實真正的營養均衡與便利性。

洪婉臻指出，目前北市營養午餐提供的水果因剝皮困難且繁瑣，許多學童難以在有限的30分鐘午餐時間內處理水果，導致學童乾脆不吃，將水果塞進書包導致壓爛發臭，甚至大量水果流向廚餘桶；另外也造成水果種類過於單調，餐桌上往往僅見香蕉、柳丁、百香果等易處理品項，缺乏多樣化的選擇。

洪婉臻日前在議會質詢台上，特別請教育局長體驗徒手剝柳丁的困難與不便，她向市府提出具體要求，應從小學低年級開始試辦提供截切水果，並建立在專業食安、衛生無虞與環保減塑的三大執行前提下，引入專業截切技術，讓鳳梨、西瓜、木瓜等水果也能進入校園，進而提升水果多樣性。

北市議員洪婉臻促營養午餐導入截切水果並優先從小學試辦。(翻攝自洪婉臻粉專)

洪婉臻表示，她認同孩子應練習獨立處理水果，但如何在培養自主性與提供優質營養之間取得平衡，市府責無旁貸，她將確保每一分經費都能轉化為孩子餐桌上的實質營養，讓台北市的學童健康把關。

