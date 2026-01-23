營養午餐素素看 提升健康美味

台南市校園營養午餐也推廣素食特餐，安平區新南國小設計漢堡樣式的餐食，特別受到學生的歡迎。（記者翁順利攝）

記者翁順利∕台南報導

目前飲食文化日趨多元，隨著全球環保意識抬頭與健康觀念深化，越來越多人選擇以素食取代葷食，台南市學校午餐團隊也嘗識推廣素食特餐，在素食菜單設計與烹調上同樣用心，秉持「均衡、營養、多樣化與美味」的原則，適度運用天然辛香料增添風味，並結合蒸、烤、燉、炒、燜、拌等多元料理方式，兼顧健康與口感，讓學生都能品嘗到營養均衡和美味。

市長黃偉哲表示，低碳飲食、多菜少肉已成為現代飲食新趨勢，越來越多人透過選擇素食，然而，素食者可選擇的食材相對有限，市售素食料理多仰賴加工食品增加變化，若攝取過量，反而可能對健康造成影響。學校午餐除了提供營養，更肩負重要的飲食教育責任，所以透過專業營養師與廚師團隊的通力合作，嚴選食材、精準調味，讓素食營養午餐不僅健康美味，也提升料理質感，兼顧學童的視覺、嗅覺與味覺享受。

教育局長鄭新輝表示，台南市學校午餐多年來全面推動「每週一蔬食」的低碳飲食日，無論葷素餐點皆同等講究，透過食材色彩、特性與風味的巧妙搭配，各校亦展現不同風貌的素食創意料理，復興國小顛覆以往制式菜單，推出素食者也能享用的「熱狗麵包」，搭配梅粉地瓜薯條，讓素食餐點充滿異國風情。新南國小以「在地暖食套餐」為主題，融合沙嗲與焗烤的創意巧思，運用在地毛豆製作湯品，使料理層次豐富且溫潤，滋養孩子們的味蕾與身心。佳里國小則翻玩經典料理，秉持「素食不打折」的理念，善用食材特性與風味巧妙變化，設計出乳酪地瓜芝麻球、吉拿棒、銀芽豆包捲、湖南蛋等創意料理，翻轉大眾對素食餐點的刻板印象。