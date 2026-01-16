營養午餐義竹112走在前面 115學年全縣免費

(記者廖建智嘉縣報導)

看到縣府宣布「嘉義縣立高中及國中小營養午餐全面免費」，真的替孩子們感到開心，也樂見這樣的政策方向。



其實在義竹鄉，我們的學童一一二學年度起就已經不用繳交營養午餐費。這段期間，要特別感謝向陽集團企業的慷慨贊助，成為孩子們最溫暖的後盾，讓「吃得好、吃得安心」能夠先行一步。

如今由縣府正式接手、制度化推動，不僅讓學童福利更穩定，也減輕地方與家長的負擔，這是值得肯定、也值得一起努力的方向。



孩子的成長不能等，營養更是教育的根本。

期待中央、縣市與地方攜手合作，讓每一位孩子都能在公平、安心的環境中好好長大。



