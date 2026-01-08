營養午餐與孩子健康息息相關 白喬茵指免費是投資國家未來

市議員白喬茵認為，營養午餐與孩子的健康息息相關，若政府能長期穩定且公平的提供給學生，那是投資國家的未來。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員白喬茵八日認為，營養午餐與孩子的健康息息相關，若政府能長期穩定且公平的提供給學生，那是投資國家的未來。

白喬茵表示，現在少子化危機日益嚴峻，營養午餐免費已經不是社福政策了，而是該把它當成解決少子化的國安政策，透過減輕父母育兒經濟負擔的方式，才能有效提升生育意願。

她說，目前全台營養午餐免費的縣市有：桃園市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、彰化縣、南投縣、澎湖縣、金門縣、連江縣，寒暑假過後會再加入台東縣、苗栗縣、台北市。

白喬茵在陳其邁宣布營養午餐免費之前，她指出，高雄市國中小學生數與台北差不多，若今年無法像台北一樣採追加預算的方式，那至少也應該與時俱進，加快腳步調高營養午餐補助金額，讓孩子的午餐品質不打折，而非簡單一句「使用者付費」就打發掉。

白喬茵也提到，金門縣靠賣酒來提供免費營養午餐；南投縣靠使用砂石疏濬資源開發基金長期供應免費營養午餐。高雄呢？請市府思考有效的開源模式，也歡迎大家腦力激盪。