營養午餐設計 廚藝顧問到校輔導

基隆市政府宣布一一五學年度開學實施全面免費午餐政策，強調首重餐食品質及食安把關。（基隆市政府提供）

記者楊耀華∕基隆報導

基隆市政府宣布一一五學年度開學實施全面免費午餐政策，多位議員反應健康與營養應兼顧，且法制與人力編制、待遇及硬體應完善；教育處說明，在營養健康部分基隆市營養師密度已為全國最高，各校營養師依據其專業與國教署「學校午餐食物內容及營養基準」設計菜單，未來將專案採購邀集廚藝顧問團隊到校輔導，並將增加在地食材的比例，提升食材的新鮮與多元。

至於法制化與人力編制部分，教育處表示，基隆午餐自治條例及配套法規已建立完整系統，營養師與廚工待遇已在近年不斷提升，約聘營養師薪資從二百八十薪點調升至三百一十二薪點，換算月薪四萬三千三百九十九元，與新北市齊平；基隆更是少數提供廚工寒暑假半薪的城市，今年市府再度調升至一點一倍基本工資，換算起薪為三萬二千四百五十一元，也有久任制度，依年資考核甲等敘薪一千元，最高達三萬六千四百五十一元。

廚房整修部分亦在持續進行中，武崙國小補助廚房排煙改善設備，正濱國小則全面翻新預計於三月啟用，未來將持續視財政狀況整修廚房，另因應免費午餐政策之專業人力編制，待遇與制度將持續整合家長與各界意見規劃；市長謝國樑表示，免費午餐實質有效減輕家長負擔，每個孩子每年高達一萬四千至一萬六千元，為確保推動午餐品質更加精進，將持續與家長溝通討論，讓政策更加完善。