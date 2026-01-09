營養午餐誰拿香跟拜？黃國昌轟蘇巧慧虛偽：反財劃法助剋扣新北，再來爭選票

2026地方大選將至，台北市長蔣萬安6日出台3項重大政策，宣布國中小營養午餐將全面免費，引發民進黨議員質疑「財源從哪來」，但隨後基隆、台中，及綠營執政的高雄等縣市，也先後宣布公立國中小營養午餐免費。民眾黨主席黃國昌今（9）日在臉書以「免費營養午餐政策，照出了蘇巧慧（立委）的虛偽」，表示民進黨高雄市長陳其邁，到在野的台中市長盧秀燕等多個縣市接連宣布學童營養午餐將全面免費，對於面臨嚴重少子女化的台灣而言，是正確的，但「民進黨大剌剌砍新北市民的錢，蘇委員是忘記了，還是害怕想起來？」

黃國昌表示，營養午餐免費的政策方向是正確的，但「巧婦難為無米之炊」，若沒有健全的地方財政，政策再好都難以推行，這也是新國會不斷推動修正《財政收支劃分法》（財劃法），要改善中央集權又集錢的狀況，民進黨在野時也曾是這樣的主張，2022年外交部長林佳龍代表民進黨參選新北市長時，也喊出要修正財劃法，但遺憾的是，總統賴清德上任後就是不想修，行政院長卓榮泰甚至大言不慚地說「現行版本就是最好版本」，形同打臉過去的民進黨。

黃國昌：民進黨是 開支票騙票慣犯 ​

黃國昌進一步說，直到財劃法三讀，修法超過1年以後，卓榮泰才遲交「院版財劃法」，實在是非常可笑，從財劃法的修正，更可以印證民進黨就是一個「芭樂黨」，選舉時慣性開支票騙票，卻從來沒有想要認真兌現。蘇巧慧稱支持營養午餐應免費，當選新北市長後會立刻來做，令人不勝唏噓，難道蘇巧慧忘了自己當初在國發修正財劃法時，她是持反對立場的，並和民進黨立委一同在議場耍猴戲、無理杯葛了嗎？如今卻為了勝選拿香跟拜，用在野黨爭取到的新北財源來大開支票，臉皮之厚，讓人嘆為觀止！

黃國昌指出，財劃法修正後，新北市本應增加407億元的統籌分配款，但賴政府剋扣後只剩257億，短少的150億是新北市長侯友宜對營養午餐免費政策猶豫的原因，蘇巧慧難道忘了，是民進黨砍新北市民的錢。他強調，為了下一代的權益，負責任的作法是修正財劃法、解決地方財源，並要求中央政府依法給付，這是他一直在做的事情，修法也成功完成，絕非像蘇巧慧一樣，一手阻礙財劃法修正，支持中央剋扣新北，一方面卻又跟風高喊當選新北市長後營養午餐要免費，而且財源解決後，讓每一個孩子能夠有「健康優質、營養均衡、家長安心」的營養午餐，才是真正的重點。

