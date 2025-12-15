營養午餐讓學生吃不飽？彰化縣強調「合理備餐」不因廚餘政策減供

彰化縣和美鎮清潔隊每日約收到學校團膳業者運來1公噸廚餘，通通都請黑水虻幫忙去化處理。(記者劉曉欣攝)

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣國中小學生全面享用免費營養午餐，竟然傳出學生吃不飽，懷疑與降低廚餘政策有關。對此，教育處強調，請各校「合理備餐」，全面就菜單與份量進行滾動檢討來加量，學生如有吃不飽，可主動反應，校方每天都會有3份備品可提供。

教育處長蔡金田強調，從未聽到家長反映有學生營養午餐吃不飽情況，如果有白飯吃不夠、或是菜餚吃不夠，希望學生都能反映給師長，讓學校與團膳業者提出增加菜量或是飯量的需求。

教育處指出，該處與校方提出的是「合理備餐」，這是基於惜食、不浪費的觀念出發，先透過問卷了解學生的喜好與飯量，但因為是營養午餐，須以均衡營養為前提，隨時滾動式檢討，務必讓學生都吃飽。

因應2027年起全國禁止廚餘餵豬，學校廚餘以往都是由團膳業者交由養豬戶處理，目前由清潔隊接手處理，縣府原本要求校方派人要押車送到清潔隊秤重，引發抱怨，從今天(15日)起改由團膳業者直接運到各地清潔隊指定地點並秤重。

和美清潔隊表示，鎮內學校團膳廚餘每日總量約1公噸，部分學校的團膳業者自行處理，沒有載過來，因為該隊有黑水虻貨櫃屋，每月可去化處理200公噸，也收受北彰化其他鄉鎮市廚餘，新增的學校廚餘完全沒有問題，一切有請黑水虻來幫忙。

