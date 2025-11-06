營養午餐豬肉 恢復多元採購

教育局宣布各校營養午餐豬肉解禁。（教育局提供）

記者林雪娟∕台南報導

配合豬隻禁運禁宰措施解禁，教育局宣布，午餐肉品採購恢復疫情前模式，除採用ＣＡＳ合格冷凍豬肉，並可依需求選購可溯源且合格屠宰豬肉，持續加強午餐品質與廚餘管控。

七日起，豬隻可正常辦理拍賣、屠宰及屠體運輸。教育局表示，疫情期間，各校配合防疫工作，午餐肉品選用ＣＡＳ合格冷凍豬肉或其他替代蛋白質來源，確保午餐品質及符合營養成分，禁運禁宰解除後，各校可在確保午餐衛生安全前提下，恢復豬肉食材合規採購方式，讓午餐肉品選購恢復正常。

教育局宣布，各校除符合ＣＡＳ豬肉，得選購可追溯食材來源的合格屠宰豬肉，確保食材安全，也會要求學校落實食材把關機制，查核食品標示、來源證明與屠宰場登錄等文件，讓師生與家長能「看得到、查得到、放心吃」。至於午餐廚餘處理，將續推校園廚餘減量，加速達成三個月內總廚餘減量百分之八目標，並實地到校，勉勵第一線廚工伙伴、營養師、午餐行政人員等，兼顧校園食安與廚餘減量，維護午餐環境衛生安全。

教育局表示，市府秉持「來源清楚、資訊公開」食材管理原則，積極守護校園食安，各項食材採購須符合溯源食材規定，落實維護環境清消、食材查核與衛生管理，積極守護孩子每日餐桌的健康與安心。