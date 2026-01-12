營養午餐「免錢的最貴」？王婉諭憂最後恐剩螢光咖哩、三色豆

台北市長蔣萬安日前宣布國中小營養午餐免費政策後，許多縣市政府也陸續跟進，引發討論。不過，時代力量黨主席王婉諭卻認為，「免錢的，最貴」，她指出，公務預算調整困難，加上補貼金額很難即時隨物價調整，最後出現孩子餐盤裡的，往往就是螢光咖哩、三色豆，或是薯條、雞塊等高度加工食品。

營養午餐免費議題引發討論。（圖／資料照）

「免錢的，最貴。」王婉諭表示，她堅決反對不排富、無差別的全面免費營養午餐。因為失去彈性調整空間的全額買單，只會鎖死供餐成本，省了孩子的營養，犧牲了孩子的健康。她並指出，過去台灣已有許多縣市提供免費營養午餐，造成供餐品質下降、廚餘暴增的惡例。

王婉諭說，作為一個長期關注食農教育，也很在乎孩子每天吃進什麼的家長，必須逆風地問一句「這樣做，真的對孩子比較好嗎？」她擔憂，一旦全面由政府買單之後，政府一定想方設法地壓低成本。因為公務預算調整困難，加上補貼金額很難即時跟著物價、工資調整，最後反映在孩子餐盤裡的，往往就是螢光咖哩、顏色暗沉的三色豆，或是薯條、雞塊這類高度加工食品。偶爾吃當然沒關係，但長期食用就會增加肥胖與三高風險，完全違背營養教育初衷。

時代力量黨主席王婉諭。（圖／翻攝王婉諭臉書）

王婉諭也提到，目前雲林營養午餐一天的真實預算約50元；作為直轄市的高雄，一餐也只有57元。這50元並不是全拿來買菜，如果扣除必要的人事、水電、運送成本，最後剩下來買食材的錢，可能連35元都不到。很難想像在這種預算下，到底要怎麼煮出好吃、健康、又安全的菜？而中央政府只規定熱量與營養基準，卻沒有一套透明的「計價公式」告訴地方，這樣的營養，各縣市合理的成本是多少？這種「各憑本事」的定價方式，造成的結果就是全台價差極大。

王婉諭指出，現行營養午餐的規範散落在十多個法規裡，沒有統一標準、沒有合理定價邏輯，結果就是讓政治人物用「免費」來博掌聲，卻把風險全部留給孩子。要解決這些亂象，最該做的一件事，就是儘速做到營養午餐的法制化。 這一屆的國會中，各黨派幾乎都有提出自己的版本，卻因為「錢」的因素遲遲無法推進。

王婉諭擔憂，孩子的餐盤裡最後恐只剩下三色豆和螢光咖哩。（示意圖／Pexels）

王婉諭呼籲朝野正視孩子餐盤裡的危機，儘速通過這項遲到多年的專法。同時，她也向地方政府喊話，不要再陷入「免費營養午餐」的相互追逐與數字競賽。

