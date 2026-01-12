營養午餐「免錢的最貴」？王婉諭揭隱憂：孩子餐盤只剩螢光咖哩、三色豆

蔣萬安日前宣布北市國中小營養午餐今年起全部免費，引起各縣市紛紛宣布跟進。北市府提供



台北市長蔣萬安近日宣布推動「免費營養午餐」掀起討論，基隆、台中、高雄、台南等縣市也紛紛跟進，不過時代力量黨主席王婉諭卻直言「免錢的，最貴。」表態反對「不排富、無差別」的全面免費營養午餐政策，認為政府一旦全額買單、卻失去彈性調整空間，只會鎖死供餐成本，最後反而可能省掉孩子的營養與健康。

王婉諭昨日（1/11）在臉書發文表示，過去不少縣市推行免費營養午餐，卻出現供餐品質下降、廚餘暴增案例，如今蔣萬安喊出全面免費，更迫使其他縣市跟進，她理解政策為何受歡迎，畢竟能替家長省下一筆支出「何樂不為」；但身為長期關注食農教育、也在乎孩子每天吃進什麼的家長，她忍不住反問「這樣做，真的對孩子比較好嗎？」

王婉諭指出，一旦營養午餐全面由政府買單，政府一定會想方設法地壓低成本，加上公務預算調整困難，補貼金額很難即時跟著物價、工資調整，最後反映在孩子餐盤裡的，往往就是螢光咖哩、顏色暗沉的三色豆，或是薯條、雞塊這類高度加工食品。

王婉諭進一步指出，低成本背後往往是食安風險的惡性循環，走向「預算被壓低、廠商只能撐成本、食安風險升高、重罰與稽查、優質廠商退出」，最終走向「價格更死、品質更差、無人接單」的死胡同。

王婉諭舉例，目前雲林一餐營養午餐預算約50元，高雄也只有57元，扣除人事、水電與運送成本，真正用在食材上的錢可能連35元都不到，「我自己常常煮飯，真的無法想像，在這種預算下要怎麼煮出好吃、健康又安全的菜。」

王婉諭也提到，中央只規定熱量與營養基準，卻沒有透明的計價公式，導致各縣市價差極大，台北、連江一餐預算可到80元，新北約60元，高雄、雲林卻只有50多元，高達30元的差距，背後完全沒有合理的依據、規範，「同樣是台灣的孩子，吃得好不好，竟然只看戶籍在哪裡。」

王婉諭強調，經濟有困難的家庭，當然應該全額補貼餐費，但是多數台灣孩子面對的問題，其實不是家長付不起餐費，而是吃得不安全、不均衡、不健康。現行營養午餐的規範散落在十多個法規裡，沒有統一標準、沒有合理定價邏輯，結果就是讓政治人物用「免費」來博掌聲，卻把風險全部留給孩子。

王婉諭呼籲，要解決當前亂象，最該做的事情，就是儘速做到營養午餐的法制化，正視孩子餐盤裡的危機，儘速通過這項遲到多年的專法，同時呼籲地方政府，不要再陷入「免費營養午餐」的相互追逐與數字競賽，「讓孩子不只吃得健康，還能從中認識這片土地生長出的食材，才是我們該努力的方向。」

