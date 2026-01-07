即時中心／高睿鴻報導

即便持續遭外界質疑經費不足、財源交代不清，台北市長蔣萬安今（7）受訪時仍堅定重申，之後要正式推動北市國中小「營養午餐全面免費」。他表示，最重要目的，就是希望讓正處於學習、成長最關鍵階段的所有孩子，都能確保營養均衡、吃得安心。另一方面，他也宣稱，營養午餐不只是一頓飯，也是社會平權很重要的一環；所以，不希望任何一個孩子，因家庭狀況而在餐桌上感受差異。

蔣萬安指出，這項政策（營養午餐全面免費）預計將造福18萬名孩童，對他們的家庭而言，更是每年減輕上萬元支出。他直言說：「這是一項對於未來的投資，因此，我們更也要透過食材溯源、品質控管等多重方式，希望讓台北市的孩子透過免費營養午餐，能夠吃得更均衡、更安心」。蔣萬安認為，此舉可厚植城市未來的競爭力，所以希望透過這方式，持續打造宜居友善的環境。

廣告 廣告

不過，面對外界質疑，為何不規劃進今年的總預算案，而是另外使用追加預算？蔣萬安則稱，關於這點，其實市府團隊也討論很久，「關於很多情形的細節，我們也都不斷地與各局處交換意見」。他表示，最後團隊決定，最快今（2025）年9月就要上架此政策，因此評估過北市整體的財政和預算狀況後，決定透過追加預算的方式執行。

快新聞／營養午餐「吃免錢」市長請客？蔣萬安喊造福18萬孩童 議員怒：錢哪來

台北市長蔣萬安。（圖／民視新聞）

但另一方面，蔣萬安始終無法清楚交代，新增支出的財源，因此也遭其他議員激烈質疑。民進黨北市議員何孟樺就說，蔣萬安昨天宣布的4政策：國中小營養午餐全面免費、導師減課一節並提高導師費、充實增加學校專責行政人力、增加教師心理諮商服務，每一個都是議會長期呼籲、市長始終不肯應允的。結果如今，趕在選前一年才宣布上路，讓人感覺3年一事無成、一朝政策買票。而且，何孟樺也質問，財源究竟何來？

她批評，這次的營養午餐免費與「教育革新三箭」，蔣市長所說的每一個項目，都需要經費支出；但這些支出，沒有一項編列到2026年度預算裡。直到現在，何孟樺表示，大家只知道國中小營養午餐全面免費，必須斥資20億，教育局宣稱將從新增的統籌分配中爭取；但她質疑，之前市府早已規劃20億給教育局，用於老舊校舍改建，如今又從何再生出20億支應營養午餐免費？「難道，拿著孩童的安全來換嗎？就算如此，其他三支箭的經費又在哪裡呢？」，她怒問。

綜上所述，何孟樺批評，1個任職3年的市長，本應是成熟穩重，按部就班；但蔣萬安市長做了3年，卻仍舊是慌慌張張，匆匆忙忙。她怒批，連經費來源都還沒確定，就對外宣示重大政策，這就像是沒有麵粉、卻要先畫大餅兜售；或許沒有鮮奶油，卻急著要賣生日蛋糕。

原文出處：快新聞／營養午餐「吃免錢」市長請客？議員轟灑幣政策 蔣萬安辯：造福孩童

更多民視新聞報導

中國國台辦點名列台獨頑固分子 劉世芳硬起來回擊了

F-16V墜海「飛官辛柏毅失聯」 空軍隊長哽咽：該做的都已經做了...

沈伯洋住家被曝光！國台辦竟推鍋喊：博主自發行為

