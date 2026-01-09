營養午餐「KMT喊中央付錢」 他批亂修財劃法：先做1事！

論壇中心/綜合報導

台北市府宣布國中小營養午餐免費政策，新北市府則因辦理需46億元預算，恐排擠其他教育資源，成為六都中唯一未跟進的直轄市。對此，國民黨議員呂家愷連忙替新北市長侯友宜緩頰「會有排擠效應」，更提議「由中央統一來出錢」。遭政治評論員張益贍反批，國民黨亂修財劃法挖錢，還卡住總預算，連付委都不付委，這樣如何針對營養午餐這題追加預算？「總預算趕快先過！」





張益贍在《台灣向前行》節目中表示，若要中央統籌解決營養午餐的問題，當初國民黨在國會裡就不該亂修財劃法，不該從中央挖了錢後，現在遇到問題又要推給中央。張益贍強調，想要追加預算，都必須在委員會裡做成決議，但國民黨至今卻連付委審查都不願意。

政治工作者周軒則進一步指出，今天馬上就有報導，蔣萬安拍板營養午餐政策的關鍵「是川伯」。因為李四川不停的勸說，有福利政策才有選舉根基，蔣萬安最後才點頭。報導中更有知情人士直言，「李四川還沒當新北市長就開始做了」。對此，周軒也認為，蔣萬安突襲宣布拍板此案，藍黨團內未來要選縣市首長的人「會開心嗎」？

