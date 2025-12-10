營養又美味！雙色山藥排骨湯

雙色山藥排骨湯_電鍋料理

山藥的營養價值高，用它來煮湯，既養生又美味。用電鍋輕輕鬆鬆煮出一鍋保健全家人的好湯♪★

食材

豬小排, 400g

紫山藥, 100g

白山藥, 100g

薑片, 2片

紅棗, 4顆

枸杞, 少許

清水, 800ml

調味料 鹽巴, 適量 米酒, 2小匙



料理步驟





步驟 1：備好所有食材。山藥削皮切塊後，泡水隔絕空氣防氧化。紅棗和枸杞，用清水洗淨後，先將枸杞浸泡米酒中(份量內)，再將紅棗表面劃一刀，紅棗氣味才易溶於湯。



步驟 2：【豬肉冷水入鍋燙，血水雜質不殘留】起一鍋冷水，直接放進豬小排，水滾續煮1分鐘，撈起沖冷水洗淨，備用。





步驟 3：取一電鍋，(內鍋)先放進豬小排和薑片，並倒進800ml的水量。(外鍋)則倒進 1.5米杯水量，按下開關進行第一次燉煮。(耗時約30-35分鐘)





步驟 4：第一次開關跳起，(內鍋)先撈除湯面浮油，再加進山藥和紅棗。(外鍋)則倒進 0.5米杯水量，進行第二次燉煮。(耗時約15分鐘)





步驟 5：第二次開關跳起，加進枸杞和[調味料]拌勻，蓋鍋燜3分鐘即可享用。(鹽巴調味須依個人鹹淡喜好，略為調整)





步驟 6：完成囉〜簡單又養生♪



步驟 7：如不用電鍋，改用一般鍋或砂鍋。先取一鍋冷水，加進薑片和豬小排，(大火)煮滾，撈除浮沫油脂。轉(小火)，蓋上鍋蓋，燜煮30分鐘。接著，放進山藥和紅棗，再燜煮10分鐘。起鍋前，放進枸杞，調味試湯頭即可。

小撇步

1.紫山藥不易熟透，切塊須小於白山藥，也可全用同一種山藥。

2.山藥後入鍋，湯頭才不會因山藥破碎而整鍋糊糊的。

3.山藥去皮後的黏液，容易造成手部發癢，敏感肌膚須戴手套處理。

4.枸杞和紅棗，可省略。

