營養及健康飲食促進法兩週年 164位營養師進駐社區

「營養及健康飲食促進法」推動滿兩週年，國民健康署指出，截至114年底，全國已布建85處社區營養推廣中心、164位專職營養師深入社區服務；完成第9版「國人膳食營養素參考攝取量（Dietary Reference Intakes，簡稱DRIs）」草案修訂及預告，推動32件營養教育創新計畫，例如運用AI與數位遊戲，提升民眾辨識食品標示與健康選擇的能力；也有為幼兒與國小學童量身設計的動畫、拼圖與互動教具，讓孩子在「玩中學」，把營養概念帶回家庭，並首度辦理「健康飲食實踐獎」，攜手跨域夥伴打造健康飲食支持環境，獲獎餐點運用巧思以天然香料取代重鹽卻不減風味、提供多元食材補充國人缺乏的膳食纖維等營養素，也有依「我的餐盤」概念製作餐點，徹底打破健康與美味不能兼具的迷思，更有超過百家的學校、衛生所、農會、醫院、公會協會及企業等單位共同宣示，提出對健康飲食的承諾或行動。

國健署也表示，邁入第三年，為持續推動全民實踐健康飲食，國民健康署在既有制度基礎上，持續布建基礎建設、推動全齡營養教育、營造健康飲食支持環境，積極擴大實務行動，期能提升民眾營養識能，營造友善的飲食環境，讓健康飲食更容易落實於日常生活中。