營養專家也踩雷！「空腹吃涼拌青木瓜」狂冒冷汗 奇異果、鳳梨都NG

胃部敏感者千萬不要空腹食用含有蛋白質分解酶的水果。台灣大學營養學博士吳映蓉透露，自己空腹吃了涼拌青木瓜後，胃部出現微燒灼的不適感，接著開始冒冷汗，才驚覺這些水果就像天然「嫩肉精」，會軟化肉品也會嫩化人體胃壁。

台灣大學營養學博士吳映蓉透露，自己空腹吃了涼拌青木瓜後，胃部出現微燒灼的不適感。 （圖／Photo AC）

吳映蓉在粉絲專頁發文表示，連續吃了幾口涼拌青木瓜後沒多久，胃部就開始產生微燒灼的不適感，過一陣子更開始冒冷汗。她坦言完全忘記自己不能空腹吃青木瓜，直指兇手就是青木瓜中的強效酵素。

青木瓜、奇異果及鳳梨這三種水果的共同特性，就是含有強大的蛋白質分解酶。吳映蓉說明，這些酵素的本質是切斷蛋白質的連結，在烹飪中常被用來醃肉使肉質變軟嫩。然而對胃功能不佳者而言，空腹食用時這些強效酵素會直接與胃壁表面的黏蛋白作用，進而產生刺痛或燒灼感。

針對胃部虛弱或吃這三種水果容易引發胃不舒服的民眾，吳映蓉建議一定要選在餐後食用，讓酵素分解剛吃進的蛋白質，發揮真正的助消化功能。她也提醒要選擇熟透的果實，以木瓜為例，青木瓜的酵素含量最高、刺激性也最強，而熟透的木瓜酵素與有機酸會變得較溫和。

青木瓜、奇異果及鳳梨這三種水果含有強大的蛋白質分解酶，不宜空腹食用。

由於蛋白質分解酶遇熱會失去活性，吳映蓉建議胃部敏感者可選擇鳳梨苦瓜雞湯或木瓜燉排骨等烹煮方式，既能保留纖維也能減少刺激。她特別強調，若胃部正處於發炎、潰瘍階段者，這類水果請先暫緩食用，等胃部修復後再少量嘗試。

吳映蓉表示，在營養學上沒有絕對的好或壞，只有適不適合現在的你。她呼籲民眾要依據自身身體狀況，選擇適合的水果食用時機，才能真正發揮水果的營養價值，避免對身體造成不必要的傷害。

