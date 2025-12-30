營養差2300倍！白蘿蔔「這精華」別切掉，防癌護眼比根部還補

逛市場買了白蘿蔔回家，第一個動作就是把葉子切掉，彷彿只是多餘的「附屬品」？這個再日常不過的習慣，可能正默默把整株蘿蔔最營養的精華送進垃圾桶。食安專家韋恩（楊世煒）在臉書提醒，蘿蔔葉的營養價值「完勝」白色根部，其中β-胡蘿蔔素含量更高出2300多倍，隨手丟掉實在可惜。​​（編輯推薦： 白蘿蔔不能和紅蘿蔔一起煮？九層塔吃多得肝癌？營養師曝1習慣真的致癌 ）蘿蔔葉營養密度壓倒性大勝！β-胡蘿蔔素多出2300倍

根據韋恩分享，蘿蔔葉與我們常吃的白色根部相比，營養素含量呈現壓倒性的差異。除了鈣質與鐵質各高出約7倍、蛋白質高出約5倍之外，葉酸與維生素C也高出約4倍。

​最驚人的是β-胡蘿蔔素（維生素A），含量竟然超過根部的2300倍。就連日本現今流行的養生「青汁」，最早就是在戰時饑荒中，為了補充營養而拿蘿蔔葉打汁所發明的產物。

攝取富含β-胡蘿蔔素的蘿蔔葉，究竟能為健康帶來哪些好處？根據仁禾診所資料指出，β-胡蘿蔔素可在人體內轉化為維生素A，有助於保護視力、維持眼睛與皮膚的健康與潤澤。此外，它同時具備強大的抗氧化能力，不僅能增強免疫力、清除體內多餘自由基，還有助維持細胞健康、降低癌症風險，甚至可幫助抵禦鉛等重金屬對人體造成的傷害，可說是好處多到數不完。（編輯推薦： 把握白蘿蔔產季尾聲！抗癌保胃降血壓，最佳吃法告訴你 ）

蘿蔔葉難下嚥？錯！簡單5招變身養生佳餚

不少人對蘿蔔葉敬而遠之，認為口感偏粗、還帶點辛辣味，但其實只要簡單處理，就能搖身一變成為餐桌上的健康料理。台中區農情月刊引述《生機食療實務大全》，整理出以下5種實用又營養的吃法，讓蘿蔔葉不再被浪費：

川燙沾醬：將蘿蔔葉洗淨後，直接放入滾水或火鍋中川燙，撈起後依照個人喜好沾取佐料即可食用。 蜂蜜蘿蔔葉汁：將新鮮蘿蔔葉打成汁，加入少許蜂蜜調味，即可作為家庭日常的保健飲料。 蘿蔔葉炒肉絲：以大火快炒肉絲與蒜頭，再加入切段的蘿蔔葉翻炒。這種做法能利用油脂幫助脂溶性維生素A釋出，快炒則能保留維生素C不被破壞，是補充鐵質與鈣質的天然料理。 雪裡紅炒牛肉：將蘿蔔葉切丁加鹽揉壓，靜置冰箱一夜後洗去鹽分，製成自製「雪裡紅」。搭配牛肉絲、沙茶與辣椒快炒，不僅下飯，還能提供豐富的鈣、鐵與維生素。 ​抗癌蔬菜湯：源自日本的養生湯品。將蘿蔔葉（含葉柄）、保留外皮的胡蘿蔔與白蘿蔔、牛蒡以及日曬乾香菇，加水以大火煮開後轉小火慢燉一小時。文中指出，此湯品不可加入調味料，對於調整體質有相當助益。



