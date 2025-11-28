營養師實測⟫97% 肯定 innervibe舒眠膠囊「五合一黃金配方」，幫助入睡新體驗
隨著科技發展與工作型態的改變，現代人生活彷彿裝上了加速馬達，每天都須維持高效率的生活，如何在調整生活平衡是許多上班族關注的議題。近年來幫助入睡的保健食品在亞洲掀起一陣熱潮，GABA成為日本機能食品添加頻率最高的原料之一，顯示了現代人對於生活調節的需求。
解析一⟫innervibe舒眠膠囊幫助現代人輕鬆入睡
在這樣的市場需求下，中大生醫 innervibe 推出了幫助入睡保健食品「麩胺酸發酵物(含GABA)+芝麻素舒眠膠囊」， 以麩胺酸發酵物(含GABA)與芝麻素為主原料，搭配好眠益生菌、螯合鈣、氧化鎂組成黃金五合一配方，針對現代人需求提供多管齊下的幫助入睡方案。
好食課特別邀請32位營養師進行試用，以為期 14 天的實測挑戰一起深入探討，innervibe舒眠膠囊是否能有效幫助入睡，調節生理機能。
解析二⟫營養師實測14天實測，有感、滿意，各項分數皆獲高分好評！
本次實測採用前後測的量化評估方式，滿分為100分，評估項目包含滿意度、狀態評估及對產品的推薦度等，innervibe 舒眠膠囊皆獲得高分評價，且更有超過9成營養師對產品感到滿意：
評估項目
平均分數（滿分100）
滿意度／意願度
整體滿意度
89分
97%
功效滿意度
89分
97%
願意購買
83分
88%
願意以innervibe舒眠膠囊取代其他幫助入睡保健食品
84分
94%
願意推薦給親友
86分
94%
根據營養師實測，大約持續補充4～5天後即有感幫助入睡，在生活調節上，維持精神旺盛、增強體力也有明顯效果！
營養師體驗後也實際分享了以下心得：
「忙碌的社畜人生，需要高效率的充電，放心交給 innervibe舒眠膠囊，在夜晚幫助入睡、白天活力滿滿」
「只是簡單的保養補充，但讓整個夜晚的節奏都平順許多，帶著清爽的精神迎接新的一天，這樣的改變讓人覺得相當值得。」
「直到最近開始嘗試innervibe 麩胺酸發酵物(含GABA)+芝麻素舒眠膠囊，才終於找到屬於自己的幫助入睡節奏」
有許多營養師也分享到，經過14天體驗後，已習慣將innervibe舒眠膠囊放在床頭，變成睡覺前的生活小儀式！
解析三⟫innervibe 舒眠膠囊五合一黃金配方，維持幫助入睡好狀態
與市售常見產品不同，innervibe舒眠膠囊除了添加重要的主原料麩胺酸發酵物(含GABA)與芝麻素外，還搭配好眠益生菌、螯合鈣、氧化鎂，採用多元化營養補給方式，一次提供多種幫助入睡成分。
成分一⟫麩胺酸發酵物 (含GABA)
選用專利 Gabarelax™，足量添加補給所需營養，具有調節生理機能，支持生活穩定作用。
成分二⟫芝麻素
濃度高達97%的專利Sesapuret™ 芝麻素，萃取自芝麻僅有1%的精華，有助於調整體質、幫助入睡。
成分三⟫好眠益生菌
市面上領先、少有的添加方式，搭配好眠益生菌，規律補充能維持日常生活穩定。好眠益生菌是選用具有台灣、日本等多國專利的菌株，可以透過維持消化道正常機能、幫助入睡維持輕鬆生活。
成分四⟫螯合鈣
鈣質是現代人普遍攝取不足的營養素，innervibe使用胺基酸螯合鈣，是利用率高的形式，額外補充適量的鈣有助於肌肉正常收縮及神經的感應性，也是想要維持良好生活作息不可或缺的營養素。
成分五⟫氧化鎂
鎂有助於肌肉及神經的正常功能，也是維持身體正常代謝、幫助入睡的礦物質。
中大生醫擁有七十年製藥相關背景，今年推出全新保健品牌innervibe，首波主打產品「麩胺酸發酵物（含GABA）+芝麻素膠囊」選用純淨、天然幫助入睡原料，高品質麩胺酸發酵物 (含GABA)與芝麻素，搭配鈣、鎂礦物質維持神經正常功能，並添加重要的好眠益生菌，達到由內而外輕鬆入睡的狀態，平衡生活作息，維持每一天活力充沛。
結語
在這次 innervibe 麩胺酸發酵物(含GABA)+芝麻素舒眠膠囊 的 14 天實測中，無論是客觀的幫助入睡、維持精神旺盛等數據表現，或是主觀的整體滿意度與推薦度，都給予了innervibe極高的評價。
innervibe站在保健食品趨勢的前端，整合傳統舒眠配方與複方功能添加，不再只是單純「幫助入睡」，而是提供一套調節生理機能、調整體質，進而幫助輕鬆入睡的完整方案。對於忙碌的上班族或嘗試過單一成分卻無感的族群來說，innervibe 舒眠膠囊是營養師推薦，輕鬆補充、輕鬆有感，值得一試的新選擇。
文/好食課編輯群
其他人也在看
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 2 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險
「東方不敗」天后張清芳即便已59歲，風采依舊不減當年。在結束15年婚姻後，她不僅重返舞台，今年還為南投埔里基督教醫院募款6億。究竟是什麼讓她在人生下半場活得如此精彩？她大方分享了維持絕佳狀態的運動與飲健康2.0 ・ 2 小時前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
中國CPB聯賽 取消各隊「台港澳球員至少10人」規定
中國棒球城市聯賽（Chinese Professional Baseball，CPB）日前在深圳舉行選秀會，共計5隊參與，包含長沙旺旺黑皮、廈門海豚、深圳藍襪、福州海俠和上海正大龍，選秀分兩梯次進行。其中，在「超級輪」每隊各指名5位選手，僅長沙旺旺黑皮在第2輪指名的王詩聰為台灣籍，在「天賦輪」每隊至自由時報 ・ 2 小時前
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 23 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
南亞科違約交割累計7033萬！網歎：這波記憶體好多股神被抬出場
記憶體大廠南亞科（2408）再爆鉅額違約交割！短時間內累計金額已攀升至 7,033 萬元，引發網友熱議，有人表示「這波記憶體好多少年股神被抬出場」。Yahoo奇摩股市 ・ 13 小時前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 3 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 1 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 1 天前
香港大火／才剛過生日...宏福苑16歲少女失聯 火燒到她家留最後訊息：好辛苦
香港宏福苑大火已帶走94條寶貴人命，尚有200多人失聯，許多民眾著急尋找失聯親人，1名16歲少女火災後發生後曾傳多次訊息，最後留下一句「好辛苦」，從此斷聯。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
MLB》大谷翔平笑點好低！ 線上記者會誤按、大頭貼是肌肉發達照都讓他大笑
洛杉磯道奇大谷翔平26日透過線上接受媒體聯合採訪。在約20分鐘的採訪中，出現因線上記者會常見狀況而大笑的場面。TSNA ・ 19 小時前
泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果
覺得有點餓、想不到吃什麼，很多人都習慣「乾脆泡一碗泡麵」。可是醫師說喝太多泡麵湯容易高血壓，所以不少人都會將剩餘的泡麵湯直接倒入馬桶或水槽中，不過日本名廚卻說「泡麵湯不能倒馬桶」，家事達人陳映如也附議健康2.0 ・ 1 天前