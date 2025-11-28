營養師實測⟫97% 肯定 innervibe舒眠膠囊「五合一黃金配方」，幫助入睡新體驗

隨著科技發展與工作型態的改變，現代人生活彷彿裝上了加速馬達，每天都須維持高效率的生活，如何在調整生活平衡是許多上班族關注的議題。近年來幫助入睡的保健食品在亞洲掀起一陣熱潮，GABA成為日本機能食品添加頻率最高的原料之一，顯示了現代人對於生活調節的需求。

解析一⟫innervibe舒眠膠囊幫助現代人輕鬆入睡

在這樣的市場需求下，中大生醫 innervibe 推出了幫助入睡保健食品「麩胺酸發酵物(含GABA)+芝麻素舒眠膠囊」， 以麩胺酸發酵物(含GABA)與芝麻素為主原料，搭配好眠益生菌、螯合鈣、氧化鎂組成黃金五合一配方，針對現代人需求提供多管齊下的幫助入睡方案。

廣告 廣告

好食課特別邀請32位營養師進行試用，以為期 14 天的實測挑戰一起深入探討，innervibe舒眠膠囊是否能有效幫助入睡，調節生理機能。

解析二⟫營養師實測14天實測，有感、滿意，各項分數皆獲高分好評！

本次實測採用前後測的量化評估方式，滿分為100分，評估項目包含滿意度、狀態評估及對產品的推薦度等，innervibe 舒眠膠囊皆獲得高分評價，且更有超過9成營養師對產品感到滿意：

評估項目 平均分數（滿分100） 滿意度／意願度 整體滿意度 89分 97% 功效滿意度 89分 97% 願意購買 83分 88% 願意以innervibe舒眠膠囊取代其他幫助入睡保健食品 84分 94% 願意推薦給親友 86分 94%

根據營養師實測，大約持續補充4～5天後即有感幫助入睡，在生活調節上，維持精神旺盛、增強體力也有明顯效果！

營養師體驗後也實際分享了以下心得：

「忙碌的社畜人生，需要高效率的充電，放心交給 innervibe舒眠膠囊，在夜晚幫助入睡、白天活力滿滿」

「只是簡單的保養補充，但讓整個夜晚的節奏都平順許多，帶著清爽的精神迎接新的一天，這樣的改變讓人覺得相當值得。」

「直到最近開始嘗試innervibe 麩胺酸發酵物(含GABA)+芝麻素舒眠膠囊，才終於找到屬於自己的幫助入睡節奏」

有許多營養師也分享到，經過14天體驗後，已習慣將innervibe舒眠膠囊放在床頭，變成睡覺前的生活小儀式！

解析三⟫innervibe 舒眠膠囊五合一黃金配方，維持幫助入睡好狀態

與市售常見產品不同，innervibe舒眠膠囊除了添加重要的主原料麩胺酸發酵物(含GABA)與芝麻素外，還搭配好眠益生菌、螯合鈣、氧化鎂，採用多元化營養補給方式，一次提供多種幫助入睡成分。

成分一⟫麩胺酸發酵物 (含GABA)

選用專利 Gabarelax™，足量添加補給所需營養，具有調節生理機能，支持生活穩定作用。

成分二⟫芝麻素

濃度高達97%的專利Sesapuret™ 芝麻素，萃取自芝麻僅有1%的精華，有助於調整體質、幫助入睡。

成分三⟫好眠益生菌

市面上領先、少有的添加方式，搭配好眠益生菌，規律補充能維持日常生活穩定。好眠益生菌是選用具有台灣、日本等多國專利的菌株，可以透過維持消化道正常機能、幫助入睡維持輕鬆生活。

成分四⟫螯合鈣

鈣質是現代人普遍攝取不足的營養素，innervibe使用胺基酸螯合鈣，是利用率高的形式，額外補充適量的鈣有助於肌肉正常收縮及神經的感應性，也是想要維持良好生活作息不可或缺的營養素。

成分五⟫氧化鎂

鎂有助於肌肉及神經的正常功能，也是維持身體正常代謝、幫助入睡的礦物質。

中大生醫擁有七十年製藥相關背景，今年推出全新保健品牌innervibe，首波主打產品「麩胺酸發酵物（含GABA）+芝麻素膠囊」選用純淨、天然幫助入睡原料，高品質麩胺酸發酵物 (含GABA)與芝麻素，搭配鈣、鎂礦物質維持神經正常功能，並添加重要的好眠益生菌，達到由內而外輕鬆入睡的狀態，平衡生活作息，維持每一天活力充沛。

結語

在這次 innervibe 麩胺酸發酵物(含GABA)+芝麻素舒眠膠囊 的 14 天實測中，無論是客觀的幫助入睡、維持精神旺盛等數據表現，或是主觀的整體滿意度與推薦度，都給予了innervibe極高的評價。

innervibe站在保健食品趨勢的前端，整合傳統舒眠配方與複方功能添加，不再只是單純「幫助入睡」，而是提供一套調節生理機能、調整體質，進而幫助輕鬆入睡的完整方案。對於忙碌的上班族或嘗試過單一成分卻無感的族群來說，innervibe 舒眠膠囊是營養師推薦，輕鬆補充、輕鬆有感，值得一試的新選擇。

文/好食課編輯群

更多好食課文章

健康專欄

好食課原文連結