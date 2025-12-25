營養師巧思 國小耶誕午餐暖心

南區永華國小營養師發揮巧思，設計營養可口的聖誕營養午餐，讓學童樂不可支。(教育局提供)

記者翁順利∕台南報導

在充滿歡樂與祝福的耶誕佳節，校園裡不只有叮叮噹的耶誕鈴聲，還悄悄飄散著幸福的香氣！台南市各國小營養師在教育局的鼓勵之下，各自發揮創意，將營養、美味與驚喜結合，把營養午餐化身為一份特別的耶誕禮物，裝滿均衡營養的食材與祝福，送到每一位師生的餐桌上，提前度過溫馨歡樂耶誕時光。

今年以「耶誕老公公送禮物」為發想主軸，午餐秀巧思，白河國小以番茄、洋蔥、九層塔等多種蔬果製成墨西哥莎莎醬，搭配南瓜胡蘿蔔湯。永華國小推出義大利肉醬麵、烤雞、蘑菇青花椰菜、濃湯等經典料理。善化大同國小供應義大利麵、濃湯與漢堡，還貼心準備拐杖餅乾，共享節慶氛圍。