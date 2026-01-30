營養師指「茶葉蛋含糖高」遭醫師打臉 不道歉刪文遭網轟

一名營養師在社群平台發文指出，茶葉蛋等9種食物雖看似無糖，實際含糖量卻相當高，引發家醫科醫師當面反駁，直言茶葉蛋滷汁的糖量根本不足以影響健康，更是外食族最方便的優質蛋白質來源。該名營養師隨後悄悄刪除貼文，此舉引發網友熱烈討論。

一名營養師在社群平台發文指出，茶葉蛋等9種食物實際含糖量卻相當高，引發家醫科醫師反駁。 （圖／Photo AC）

該名營養師在Threads平台列舉9種民眾誤以為無糖的食物，包含滷雞爪、茶葉蛋、全麥吐司、即溶豆漿粉、水果乾、無糖蘇打餅乾、即溶麥片、沙拉醬及甜辣醬。不過家醫科醫師看到後直接反駁，在貼文下直言，「我必須幫茶葉蛋講個話。滷汁那點糖量根本不足以影響健康，而且它是外食族最方便的優質蛋白來源之一」，強調滷汁中的糖量微乎其微，對健康影響不大。

醫師的說法獲得大批網友支持，有人表示「感謝你守住了最後的飲控底線—茶葉蛋」，也有網友透露「真的覺得我要把所有營養師的追蹤都退掉了，已經看到幾個營養師被醫生出來說資訊有問題了」。更有外食族感嘆，若豆漿、地瓜、茶葉蛋都算高糖食物，根本不知道還能吃什麼。

醫師的說法獲得大批網友支持，有人表示「感謝你守住了最後的飲控底線—茶葉蛋」。(圖/翻攝Threads)

不少民眾認同茶葉蛋是臨時補充熱量的最佳選擇，超商隨處可買且屬於原型食物。有網友分享自己的早餐組合是茶葉蛋1顆、30元地瓜1條、350毫升無糖豆漿或500毫升拿鐵，質疑若這些都是高糖食物，飲食控制將無所適從。

營養師刪除貼文後，該名家醫科醫師再度發文質疑「直接刪文是什麼操作，好歹也出來勘誤一下吧」。有自稱營養師身份的網友留言表示「身為營養師的我，不想替他道歉」，另有網友分享「我的營養師說…茶葉蛋是個好東西，不可以誣蔑它」，顯示專業人士對此事件看法分歧。

