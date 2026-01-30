營養師指「茶葉蛋含糖高」遭醫師打臉 翻車悄刪文挨轟：團隊要回應一下嗎？

▲ 圖／資料照

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

近日一名營養師在threads發文指出茶葉蛋含糖偏高，遭家醫科醫師公開打臉，表示不會影響健康，隨後就被抓包悄悄刪文，引來大批網友砲轟。

這名營養師在threads列舉常被誤以為無糖，但實際上含糖量偏高的食物，包含滷雞爪、茶葉蛋、全麥吐司、即溶豆漿粉、水果乾、無糖蘇打餅乾、即溶麥片、沙拉醬以及甜辣醬，但就有家醫科醫師跳出來反駁，指出茶葉蛋的滷汁糖量根本不影響健康，而且它是外食族最方便的優質蛋白來源之一。

不少人也質疑「我的營養師說…茶葉蛋是個好東西，不可以誣蔑他」、「這東西不該用誇飾法寫文，他就好好寫以為無糖其實有含糖不就好了」、「他把茶葉蛋列入，會讓人懷疑他的營養師身分是不是真的」；還有其他營養師也說「真的是不用再幫營養師招黑了，用AI寫這種似是而非的文案，真的把素質拉低到為了賣產品誤導民眾的直銷管理師差不多層次」、「我有點意外 這個團隊的營養師居然能說出這種話…既然他都說『無糖』了，那為什麼『無糖蘇打餅乾』還會糖超多？」、「我是贊成茶葉蛋派的！每天一顆ㄟ！」、「身為營養師的我，不想替他道歉」。

而這名營養師翻車後被抓包偷刪文，讓該名醫師也忍不住喊話「直接刪文是什麼操作？營養師團隊要出來正面回應一下嗎？不是刪了就當沒事欸」。不過，醫師也提醒，每顆茶葉蛋的鈉含量大約200-400mg，如果一天吃兩顆內的話，其實對於國健署建議每日2400mg的量來說，還在容許範圍；若要追求極致健康，一定是水煮蛋更好，不然就是不要選滷過黑的茶葉蛋，也是一個折衷方法。

