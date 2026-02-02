營養師提醒：保暖護心血管，8件事＋發熱食物不可少

高敏敏營養師提醒，真正對心血管造成威脅的，不是單純的冷，而是忽冷忽熱的溫差。（記者湯朝村/翻攝)

記者湯朝村/嘉義報導

隨著氣溫驟降，許多人直覺認為「撐得過冷就沒事」，但知名營養師高敏敏近日透過社群平台提醒，真正威脅健康的並非低溫本身，而是「短時間內的劇烈溫差」。她指出，天氣突然變冷，考驗的不只是耐寒能力，更是血管與心臟的調節速度，即便是年輕族群，也不能掉以輕心。

高敏敏表示，當氣溫在短時間內快速變化，血管收縮與擴張來不及適應，心臟負擔便會明顯增加，特別是在清晨起床、洗澡前後以及外出瞬間，都是心血管事件的好發時段。此時，若能把日常細節顧好，就是為健康多築一道安全防線。

她整理出「冬天必做8件事」，幫助民眾降低心血管風險。首先，早上起床要放慢速度，先坐在床邊活動手腳、伸展身體，讓血液循環逐步啟動，避免血壓突然升高。第

二，保暖一定要做到位，頭、頸、手、腳與腹部是散熱最快的部位，外出時圍巾、帽子與手套不可少，減少冷風直接刺激血管。

第三，避免劇烈溫差，不論是出門或洗澡，都不要讓身體瞬間暴露在過冷或過熱的環境中，以免血壓短時間大幅波動。

第四，多喝溫水，天冷時口渴感降低，但身體仍會缺水，溫水有助血液循環、減少血管緊繃。第五，運動建議選擇室內進行，如快走、伸展或肌力訓練，能避免低溫刺激造成血壓快速上升。

第六，規律控制三高，血壓、血糖、血脂偏高者在冬天更需依醫囑服藥與監測。第七，飲食以清淡為原則，減鹽、少加工，避免油炸、重鹹及大量飲酒。第八，吃好油、多蔬果，橄欖油、堅果、深海魚富含Omega-3，有助維持血管彈性，高纖蔬果則能降低發炎反應。

此外，高敏敏也分享「加分補充」，天冷時可適量攝取發熱食物，如薑湯、溫熱紅茶、肉桂與胡椒，幫助促進循環、提升暖感，但仍須注意適量，避免過度刺激。