營養師提醒：春節飲食「停看聽」防三高失控 過年安心吃不踩雷
【健康醫療網／記者陳靖安報導】春節是親友團聚、共享美食的歡樂時刻，但年菜佳餚往往也暗藏健康危機。南投醫院營養師陳佳祺表示，許多年節料理外觀看似傳統、溫和或滋補，實際上卻潛藏「高鹽、高糖、高油」三大飲食陷阱，是造成「三高」失控的主要原因。不少民眾常誤以為「每樣只吃一點沒關係」，卻在不知不覺中攝取過多熱量與鈉含量。每逢春節過後，門診常出現血壓、血糖、血脂明顯上升的個案，原本控制穩定的慢性病患者，往往因年節飲食失衡而亮起紅燈。
加工食品、糯米粿類、高油料理 是血脂與體重攀升主因
陳佳祺營養師指出，像是烏魚子、香腸、臘肉、滷豬腳等加工或長時間滷製食品，鈉含量普遍偏高，容易造成水分滯留與血壓上升，對高血壓、心臟病與腎臟病患者尤其不利；紅龜粿、發粿、年糕、蘿蔔糕等應景點心，多以糯米或精製澱粉製成，屬高升糖食物，容易導致血糖快速波動；而炸年糕、炸蝦、紅燒蹄膀、獅子頭、佛跳牆等油脂含量高的料理，則是讓血脂與體重在年節期間悄悄攀升的主因。
高血壓者建議攝取新鮮食材 糖尿病與高血脂應少糖少油
針對不同慢性病族群，南投醫院也提出具體飲食建議。高血壓患者應以新鮮食材為主，落實少油、少鹽原則，減少加工食品攝取，少喝湯、少沾醬，並增加蔬菜水果攝取，有助穩定血壓；糖尿病患者則需遵守個人飲食計畫，減少高醣類食物，善用主食代換技巧，避免過甜、過鹹與油炸料理，維持定時定量進食，降低血糖劇烈波動風險；高血脂患者建議去皮吃肉，減少皮下脂肪攝取，燉湯可先冷藏撈除浮油後再加熱，並以烤箱或氣炸方式取代油炸，可大幅降低油脂負擔。
團聚與情感交流是春節核心 一起健康吃、安心過好年
陳佳祺營養師強調，春節團圓的重點在於家人情感交流，而非大魚大肉。若不慎吃多，也可透過下餐減量、增加活動量來調整，利用假期多走路、多運動，才能在享受年節美食的同時，讓健康不放假，安心平安過好年。
年菜不知道該煮什麼才好？ 營養師設計4團圓餐兼具健康、CP值
