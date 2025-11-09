營養師揭「忙裡偷瘦」8大秘訣 穩定血糖是關鍵！

現代人生活步調緊湊，常因忙碌而無暇顧及身材管理。營養師珊珊指出，減重並非單純的「意志力戰爭」，而是透過日常生活習慣的微調，逐漸養成健康模式，不僅能改善心情，也能讓體態自然而然變得輕盈。

透過日常生活習慣的微調，逐漸養成健康模式，不僅能改善心情，也能讓體態自然而然變得輕盈。 （示意圖／Pixabay）

營養師珊珊在臉書粉專分享了八項生活習慣調整秘訣，讓忙碌的現代人也能在不知不覺中改善體態。她強調，這些方法不需要額外花費大量時間，而是融入日常生活的微調整。

首先，珊珊提到「穩定血糖」的重要性。她表示，碳水化合物是身體主要能量來源，因此「不能不吃」。她建議進食時搭配適當澱粉、蛋白質、膳食纖維與好油，有助於穩定餐後血糖水平。

「充足睡眠」是第二項關鍵習慣。珊珊提醒，睡眠不僅與精神狀態相關，更直接影響荷爾蒙分泌、身體修復功能及抗壓能力。她建議每天應保持6至8小時的睡眠時間，以維持身體正常代謝功能。

第三項秘訣是「訓練肌肉」。珊珊解釋，提升肌肉量能有效將身體攝取的糖分儲存於肌肉中，避免轉化為脂肪堆積。而第四項「維持活動」則與運動有所區別，主要指避免長時間處於靜態狀態，建議增加日常走路、爬樓梯、伸展等活動，減少久坐或久躺的時間。

不需要特別運動，平時只要多走路、伸展，也能逐漸瘦下來。（示意圖／Pixabay）

「健康腸道」是第五項重點。珊珊指出，健康的腸道菌叢不僅影響營養吸收，還與大腦健康、情緒調節、皮膚狀態及免疫力息息相關。第六項「釋放壓力」同樣重要，因為壓力會影響荷爾蒙分泌，進而影響新陳代謝，甚至可能導致慢性發炎。

第七項秘訣是「傾聽身體需要」，珊珊建議學習分辨真正的生理飢餓與心理慾望，思考當下身體真正需要的是什麼。最後一項是「不被數字綁架」，她特別叮嚀，不要過度執著於總熱量，而應學習分析熱量來源，選擇適量碳水、足夠蛋白質與好油，幫助身體獲得必要營養。

珊珊在文末分享了幾個簡單的起步方法，包括每餐增加一份蔬菜、設定固定睡眠時間、建立睡前儀式感，以及每天安排五分鐘的伸展或冥想時間來舒緩壓力。她強調，這些微小的生活調整累積起來，能在不知不覺中達到健康減重的效果。

