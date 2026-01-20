營養師攜歐德打造健康宅 構築幸福居所

▲營養師鄭惠文(左)展現職人堅持，委託歐德傢俱設計師林盈愷(右)以健康無毒「綠建材」打造全齡安心宅。（圖／歐德提供）

[NOWnews今日新聞] 歷經五次搬家裝潢經驗，對營養師鄭惠文（Tracy）來說，「家」不僅要舒適，更必須是保障家人健康的防線。所以買定 9 年中古屋後，展現職人堅持，委託歐德傢俱設計師林盈愷以健康無毒「綠建材」，為孩子「嫩寶」以及兩隻愛貓「中分」、「妹妹頭」，規劃美感機能兼具的安心宅。

▲頻繁搬家加上嫩寶出生，讓營養師Tracy對建材品質要求「近乎苛求」，因此榮獲信譽品牌的歐德傢俱，成了她的首選。（圖／歐德提供）

營養師Tracy 坦言，頻繁的搬家經驗讓她對居住品質更有感，尤其在小孩與毛孩的加入後，她對建材品質要求達到「近乎苛求」的程度。因此榮獲政府綠建材標章認證的歐德傢俱，是她信賴的首選。從玄關開始，無把手通風鞋櫃與懸空燈光設計，兼顧安全與氛圍，營造出溫暖的回家儀式感。

▲因應「五口之家」儲物需求，歐德規劃大型收納牆，統合汙衣區、高爾夫球具、嬰兒車、行李箱及大小家電，美感機能兼具。（圖／歐德提供）

因應「五口之家」的儲物需求，整面大型收納牆統合了汙衣區、高爾夫球具、嬰兒車、行李箱及各式大小家電，櫃內預留大量插座，避免電線雜亂。最吸睛的是櫃體下方的「貓屋」，Tracy直呼「真的是太可愛了!」，貓掌造型搭配拱型洞口，放置飲水與進食器皿，讓中分和妹妹頭有專屬的休息區，上方則結合北歐風展示櫃，成為充滿溫度的藝術牆。

▲歐德規劃貓掌造型搭配拱型洞口的「貓屋」，放置飲水與進食器皿，讓喵星人中分和妹妹頭有專屬休息區。（圖／歐德提供）

牆面及櫃體皆採圓弧收邊，刻意將電視櫃左右兩側「不做滿」，留空擺放清淨機和電扇，維持動線流暢，不怕嫩寶及喵星人撞傷或絆倒；櫃體懸空設計方便洗地機進出，避免清潔死角。全室鋪設同樣榮獲綠建材標章的「 Order floor 超耐磨木地板」，止滑耐磨抗抓好清潔，還能降噪20db以上，讓孩寵可以隨意跑跳玩耍，無需害怕甲醛危害或噪音擾鄰，讓Tracy大大鬆口氣。

▲舖設榮獲綠建材標章「 Order floor 超耐磨木地板」，止滑耐磨好清潔，降噪20db以上，孩寵可以隨意跑跳玩耍，讓Tracy好安心。（圖／歐德提供）

從門市諮詢到一條龍施工過程，歐德團隊的專業，讓身為營養師和媽媽的 Tracy 省心又放心。看家人在健康無毒的環境中自在生活，Tracy 感性表示「這就是幸福」。

