營養師曝柿子隱藏功效 連吃12周「血糖、血脂都降」

秋天正是柿子盛產的季節，除了香甜可口，其實它還是科學實證的「代謝管理高手」。多項國際研究顯示，柿子富含多酚、膳食纖維、類胡蘿蔔素與維生素C，能協助抗氧化、抑制發炎、穩定血糖，甚至幫助體脂下降。

營養師薛曉晶在臉書發文指出，根據《Journal of Chemistry》研究，柿子中含有大量多酚（如兒茶素、槲皮素），能清除體內自由基，抗氧化效力約為維生素E的20倍。這些天然化合物還能啟動身體的抗氧化酵素，減緩細胞老化與慢性發炎。

2024年刊於《Foods》的臨床試驗也發現，超重成年人連續12周補充柿子萃取物後，體內抗氧化能力明顯提升，發炎指標TNF-α下降，顯示柿子能在保護心血管與穩定代謝上發揮實際作用。

不少人因柿子甜而避之唯恐不及，但研究發現，它其實是中等升糖指數（GI）水果，對血糖相對友善。柿子中的多酚能抑制分解澱粉的酵素，延緩糖分吸收，讓血糖上升更平緩。

柿子不僅能穩血糖，還有調節血脂的功效。研究指出，柿子中的單寧與膳食纖維能與膽汁酸結合，加速膽固醇排出，使脂質代謝更順暢。《Food Science and Biotechnology》研究也發現，柿子單寧能調節與脂肪合成有關的基因，促進膽汁酸代謝，減少肝臟脂肪堆積，對預防脂肪肝與動脈硬化都有幫助。

薛曉晶表示，柿子不只是甜點，還是「天然代謝輔助食材」，能同時調整血糖、血脂與體脂，幫助維持健康體態。若想控糖，可選擇略帶澀味的柿子或柿子萃取物；一般民眾則可享受甜柿風味，搭配堅果或優格食用，可同時攝取健康脂肪與蛋白質，讓營養吸收更均衡。

她最後提醒柿子的5個正確吃法：

1.不要空腹吃，以免單寧酸與胃酸結合形成「柿石」。

2.避免與高蛋白或高鐵食物同時吃，會降低營養吸收。

3.腸胃敏感者宜選甜柿或脫澀柿，一次不超過100克。

4.飯後或喝酒後至少兩小時再吃，避免腸胃不適。

5.服藥者需間隔兩小時，單寧酸可能干擾藥效。

