營養師曝長輩「身體崩盤前兆」 最怕誤把警訊當健康

微胖定義為BMI介於24-27之間，營養師曾建銘發文指出，微胖的老人不一定是不健康，對65歲以上的人來說「變瘦了」往往是身體崩盤的前兆，自己在長照機構巡診時，最怕聽到家屬讚美長輩變瘦，這相當於身體用於修復受損組織的「庫存」減少，肌肉也不足，可能一次意外就臥床不起。維持老人健康，建議別限制胃口好的長輩吃飯，也可陪他們一同訓練肌肉。

長輩「瘦」不等於健康 微胖定義？

曾建銘指出，不少人認為「瘦」就是健康、就是自律，但以經常在看慢性病、高齡者的營養師視角出發「變瘦」對65歲以上的人來說，往往是身體崩盤的前兆。他將身體比喻為房子，年輕時「牆壁少一點沒關係」，但人老了房子可能遇到颱風（流感）、地震（跌倒骨折）等，得小心沒牆壁防護的後果。

曾建銘形容BMI介於24-27（微胖）的長輩，宛如擁有厚實的「牆壁」，生病、出意外有足夠的庫存去燃燒、去修復受損的組織。而BMI小於22，甚至刻意節食瘦下來的長輩，往往一場感冒就倒下，還可能「因為沒有足夠的肌肉支撐從此臥床不起。」

老人健康觀察指標「肌肉」 營養師籲可多吃、運動

曾建銘引述衛福部的研究指出「微胖的長輩，死亡率最低。」當然，長輩的健康指標不只是體重，曾建銘點名「肌肉」的重要性，這對於一個人的支撐力至關重要，他常建議家中有長輩者，不要只盯著體重計，發現長輩毛巾擰不乾、瓶蓋轉不開，或是走路變慢、握力變小、小腿肚變細，雖然體重正常，但要留意是否有「肌少症」。

曾建銘表示，如果家裡的長輩胃口好、肚子有點肉、檢查數值（血糖血脂）控制得當，稍微圓潤的長輩其實是家裡的福氣，建議別限制他們吃東西，可多夾一點肉給長輩、補充優質蛋白，也能陪他們練深蹲，或從椅子「坐下再站起來」鍛鍊肌肉，進行抗老訓練。

