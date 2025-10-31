營養師曝「6大抗癌飲食」！吃錯增罹癌率 飽和脂肪別碰
在現代社會中，飲食習慣與健康息息相關，尤其是癌症已連續36年穩居台灣民眾10大死因首位，平均每4分58秒就有1人罹癌，且罹患年齡逐漸下修至20至30歲的年輕族群。許多上班族如柯小姐，雖然工作忙碌，仍然十分重視日常飲食健康，盡量選擇原型食物、自備便當或選購健康餐盒。專家們包括長庚醫院腎臟科醫師顏宗海與營養師江欣樺皆強調，良好的飲食習慣是預防疾病與抗癌的重要關鍵，建議民眾均衡飲食、多攝取蔬果、減少加工食品，以維持身體健康機能。
上班族柯小姐展現了現代人對健康飲食的重視。她表示，時間允許時會自己帶便當，若工作繁忙則會選擇公司附近的健康餐盒或利用外送服務。柯小姐的餐盒內容多為雞胸肉、小黃瓜、番茄等原型食物，她也特別注重少油少鹽少糖的飲食原則。除了日常飲食外，她也會關注食安相關新聞，避免因不當飲食影響健康甚至導致疾病。柯小姐提到，她常見的健康食物包括地瓜、生菜沙拉、雞胸肉、蝦仁及酪梨等，她認為控制飲食不僅有助健康，也能保持年輕。癌症已成為台灣民眾健康的重大威脅。統計數據顯示，癌症連續36年穩居台灣民眾10大死因首位，平均每4分58秒就有1人罹癌，且罹患年齡逐漸下修。針對這個問題，長庚醫院腎臟科醫師顏宗海建議民眾應均衡飲食，少油少鹹少甜，多吃新鮮蔬果與低普林食物，並避免抽菸和飲酒。顏宗海強調，新鮮蔬果含有豐富的維生素和抗氧化劑，能有效預防癌症的產生。
營養師也提出了六大飲食建議，包括盡量吃食物不吃食品、少油少鹽少糖、多素少葷、部分生機飲食、盡量吃全食物以及重視早餐。其中，葷食比例應降至20%以下，生機飲食約佔日常飲食的30%。這些多元且均衡的飲食習慣能幫助身體維持健康機能。營養師江欣樺進一步提出抗癌的飲食策略。首先，她強調維持健康體重的重要性，因為過多體脂肪會引發慢性發炎、胰島素阻抗及荷爾蒙失衡等問題，這些都是促使癌症環境的因素之一。江欣樺引述美國癌症協會的研究，至少有18%的確診癌症與體重過重、缺乏運動及飲食不良有關。其次，她建議多攝取植物性食物和高纖飲食，如蔬菜水果、全穀豆類，因為這些食物含有植化素、抗氧化劑、多酚和纖維等，有助於減少自由基的傷害，促進腸道蠕動，並減少致癌物質在腸道的停留時間。
江欣樺表示，食物與營養是預防癌症最關鍵的因素，也是養成抗癌的武器。天然食物可以用來修復細胞、提升免疫力、產生能量和阻擋疾病。在癌症治療上，越來越多人結合飲食營養和醫學治療，建議以全食物的方式攝取，不僅能增加癌症病患體力，還可提升抵抗力，幫助身體排出毒素。江欣樺還建議多攝取多元不飽和脂肪酸，減少飽和脂肪，限制反式脂肪。多元不飽和脂肪酸具有抗發炎作用，常見於深海魚類；而飽和脂肪酸攝取過多會促進發炎，增加氧化壓力。此外，應限制加工肉品如香腸、臘肉和火腿，減少高溫燒烤、煙燻、油炸食物的攝入，因為加工肉已被國際癌症研究機構列為致癌物之一，紅肉也被視為可能容易致癌，高溫燒烤則會產生多環胺類及多環芳香烴等致癌物質。
在這個癌症高發的時代，專家們一致認為「病從口入，健康也從口入」，良好的飲食習慣是抗癌之路的第一步。透過正確的飲食選擇和習慣養成，每個人都能為自己的健康打下堅實的基礎。
