營養師稱茶葉蛋「含糖量不少」遭炎上！緊急刪文醫師看傻眼

（記者洪承恩／綜合報導）一顆茶葉蛋意外掀起營養界與醫界論戰。日前有營養師在社群平台Threads發文，點名多種「看起來無糖、實際卻含糖不少」的食物，其中包含茶葉蛋，引發不少民眾疑惑。不過貼文很快遭到家醫科醫師公開反駁，直言滷汁中的糖分微乎其微，根本不足以影響健康，相關貼文隨後被刪除，也讓事件在網路上持續延燒。

該名營養師原先列出滷雞爪、茶葉蛋、全麥吐司、即溶豆漿粉、水果乾、無糖蘇打餅乾、即溶麥片、沙拉醬與甜辣醬等食物，提醒民眾別被「無糖印象」誤導。然而家醫科醫師温梓言直接在留言區替茶葉蛋抱不平，指出滷汁裡的那點糖量，對血糖與整體健康影響極低，反而是外食族隨手可得的優質蛋白質來源之一，不該被過度妖魔化。

廣告 廣告

示意圖／營養師稱茶葉蛋含糖量不少，立即引起大量論戰，最後他將文章刪除。（擷取自免費圖庫Pixabay）

醫師的說法獲得大量網友支持，不少人直呼「終於有人幫茶葉蛋說話」、「這是外食族最後的飲控底線」。也有人感嘆，若連茶葉蛋、地瓜、無糖豆漿都被歸類為高糖食物，日常飲食幾乎無從選擇。更有網友分享，自己長期以茶葉蛋搭配地瓜、無糖飲品當早餐，質疑這樣的組合是否真的不健康。

示意圖／營養師稱茶葉蛋含糖量不少，立即引起大量論戰，最後他將文章刪除。（擷取自免費圖庫Pixabay）

針對茶葉蛋是否適合孩子食用，兒童內分泌醫師陳奕成也發文補充，國小以上學童其實很適合把茶葉蛋當作下課點心。他指出，雞蛋屬於「全營養食物」，富含優質蛋白質，對活動量大的孩子有助於補充體力與長高所需原料，相較精緻澱粉，更能提供穩定的飽足感。

示意圖／營養師稱茶葉蛋含糖量不少，立即引起大量論戰，最後他將文章刪除。（擷取自免費圖庫Pixabay）

不過，陳奕成也提醒，茶葉蛋仍需留意滷汁帶來的鈉含量，尤其是1至3歲、腎臟尚未完全成熟的幼童，建議優先選擇水煮蛋較為安全。另外在挑選時，應避免選擇蛋殼裂得太深、顏色過黑的茶葉蛋，剝殼後以飲用水簡單沖洗表面，有助降低多餘的鹽分殘留。

隨著營養師刪文，部分網友質疑未進一步說明或勘誤的處理方式，也有自稱營養師的網友出面表示，茶葉蛋本身並非不健康食物，問題在於如何精準傳達營養資訊。這場「茶葉蛋之爭」也再次凸顯，飲食建議若缺乏完整脈絡，容易引發不必要的恐慌與誤解。

更多引新聞報導

公路局嘉義地區春節疏運 籲請民眾做好行前規劃掌握路況

電玩盛會來了！TGS開展人潮爆滿 新作、Coser、實況主全到齊

