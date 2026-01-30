營養師稱茶葉蛋「含糖高」 遭家醫師神回打臉悄刪文

台北市 / 綜合報導

茶葉蛋，算是高熱量食物嗎？有一名營養師發文，點名了9種食物，說很多人以為是無糖、實際上含糖量很高，其中一項就包含茶葉蛋，不過立即遭到打臉。

一名家醫科醫師就在貼文底下回應，表示茶葉蛋的滷汁中那一點含糖量，根本不足以影響健康，而且茶葉蛋也是外食族最方便的優質蛋白來源之一；貼文引發爭議後，營養師也悄悄把文章刪除。

