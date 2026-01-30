營養師稱「茶葉蛋含糖超多」遭醫師打臉 悄悄刪文挨群嘲：想裝沒事？

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

一名營養師近日在Threads發文，列出9種「你以為無糖其實糖超多的食物」的食物，其中茶葉蛋也被點名。不過，隨即有家醫科醫師在下方反駁「我必須幫茶葉蛋講個話」，未料該名營養師直接將貼文刪除，因而遭到群嘲。

該營養師在貼文中點名滷雞爪、茶葉蛋、全麥吐司、即溶豆漿粉、水果乾、無糖蘇打餅乾、即溶麥片、沙拉醬及甜辣醬等9種食物，都是容易被忽略糖分的食物。這篇文很快就釣出家醫科醫師留言：「我必須幫茶葉蛋講個話，滷汁那點糖量根本不足以影響健康」，強調茶葉蛋是外食族相對容易取得的優質蛋白質來源之一。

隨後，營養師被發現已悄悄刪除貼文，這樣的處理方式讓許多網友不滿，該名家醫科醫師更直言，「刪文是什麼操作，營養師團隊要出來正面回應一下嗎？不是刪了就當沒事欸。」

不少網友也紛紛留言表示，「不要再幫營養師招黑了」、「我之前減脂期每天吃八顆茶葉蛋連續兩個月，也還是順利減脂維持肌肉」、「我的營養師說…茶葉蛋是個好東西，不可以誣蔑它」、「不該用誇飾法寫文，他就好好寫以為無糖其實有含糖不就好了」。

