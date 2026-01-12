營養師自己都不碰！「9種健康零食」比甜點還糟 優格、小麥吐司都上榜

肝臟是我們身體最重要的解毒器官，但現代生活中處處都有傷肝的陷阱！對此，秀傳醫療體系中區總院長黃士維醫師就來告訴大家最常見的6大肝臟受損因素，幫助大家建立正確的護肝觀念，避免讓這個「沉默的器官」默默受傷！ 1、突然攝取酒精最傷肝這可能是最廣為人知，但也最容易被輕忽的傷肝因子！很多人以為只有「酗酒」才會傷肝，但其實長期適量飲酒也會累積傷害。黃士維觀察到，許多人有「小酌怡情」的迷思，以為每天一杯紅酒或啤酒很健康，但肝臟每天都要處理這些酒精，更危險的是「假日狂歡」模式：平常不喝酒，但週末聚餐時大量飲酒。這種暴飲模式對肝臟的衝擊比每天少量飲酒更嚴重，肝臟需要時間代謝酒精，突然大量湧入會讓肝細胞過勞甚至壞死。 2、藥物濫用成隱形殺手很多人不知道，常見的止痛藥、感冒藥都可能傷肝。特別是含有「乙醯胺酚」(普拿疼主成分)的藥物，長期過量使用會造成肝毒性。黃士維分享，臨床上遇過很多患者因為頭痛、生理痛頻繁吃止痛藥，結果無意中傷害了肝臟！ 3、病毒性肝炎持續威脅B型肝炎、C型肝炎在台灣仍然是重大健康威脅！很多人以為現在疫苗普及就沒問題，但B肝帶原者仍需定期追蹤。更麻煩的是，很多人不知道自己是帶原者，肝臟可能

常春月刊 ・ 1 天前 ・ 3