營養師解析⟫台灣有近半數人缺碘!?醫師分享碘攝取不足的健康問題與建議使用「含碘鹽」的3大原因

市售出現多種鹽品後，許多家庭將常用的鹽換成玫瑰鹽、岩鹽，刻意購買看似更天然的鹽品，但你知道嗎？其實我們原本用的鹽，許多是有額外添加「碘」的「含碘鹽」，如果通通換成玫瑰鹽、鹽岩，反而可能造成碘攝取不足，影響代謝、發育的問題！本篇專欄將說明碘對健康的重要性以及為什麼醫師、營養師都推薦使用「含碘鹽」。

重點一⟫半數國人可能都缺碘，使用含碘鹽是穩定補碘方式

根據2017-2020國民營養健康狀況變遷調查數據，台灣19-64歲成年人碘缺乏盛行率男性為36.0-48.7%，女性為39.0-57.2%，台灣缺碘問題還是普遍偏高。食物中的碘主要存海帶、紫菜等海藻類，以及蝦蟹、貝類等海產中，但因為攝取量不穩定，我們傳統的食鹽許多會額外添加碘，製成「含碘鹽」，這樣在烹調的過程中，就能穩定的攝取到碘。

重點二⟫攝取適量碘，促進成人新陳代謝，降低長者認知障礙風險，調控女性賀爾蒙

健康問題一⟫缺碘會造成新陳代謝失衡，提升慢性疾病風險

家醫科楊宗衡醫師指出，我們常講到的代謝症候群、肥胖、糖尿病雖然聽起來是各種不同病名，但其實都是源自「新陳代謝失衡」的原因。代謝不順，體脂肪容易堆積，連帶血糖難以控制，甚至血壓、腎臟功能都受到影響。而這其中最容易被忽略的就是「碘」這個營養素，他與甲狀腺功能、代寫調控有關，若是碘攝取不足，可能造成怕冷、疲倦、體重增加等症狀！

健康問題二⟫碘與腦部發育相關，缺碘可能增加認知功能衰退

營養師張馨勻也提到，長輩攝取足夠的碘，可以降低認知功能障礙風險，過去有研究發現，碘攝取較少的長輩，腦部體積萎縮的比例較高。如果是女性在備孕期間，就更應該注意，孕期嚴重缺乏碘會造成胎兒腦部發育異常，提升呆小症風險！

健康問題三⟫適量攝取碘，有助女性調控內分泌

家醫科李思賢醫師則指出，女性缺碘狀況比男性還嚴重，但對於女性來說，碘與調節女性賀有關，其實更應該注意碘攝取量！足量的碘有助於平衡體內過多的雌激素，能緩解經痛、乳房囊腫，甚至對多囊性卵巢症候群也可能有幫助。

重點三⟫除了從食物攝取，醫師與營養師都建議使用「含碘鹽」

原因一⟫人體無法自行合成，要從食物中攝取

醫師、營養師都提到，「碘」是人體無法自行合成，只能從飲食攝取。雖然海帶、海產、牛奶等食物含有碘，但依現在的飲食習慣，這些含碘的食物並不像米飯、肉類是我們幾乎每天甚至每餐都會吃到的食材，所以單靠攝取含碘食物，無法穩定的達到需要量，因此國民營養調查也顯示，許多國人還是有碘不足的情況。

原因二⟫碘鹽是依國人需求推動的營養政策，已推行超過50年

有些人可能不知道，政府從1967年開始，就有採用食鹽中添加碘的政策，用來預防碘攝取不足的問題。但這幾年鹽品選擇變多，可能導致碘缺口問題再次浮現。

►「這幾年大家都在推崇進口鹽，以為這些進口的，很天然，很健康，就是最好選擇。」張馨勻營養師指出，其實這些進口海鹽、玫瑰鹽等，含有的「碘」非常少，很多人忽略了這些鹽品在營養學上的缺陷。

原因三⟫從含碘鹽攝取最方便、最穩定

►「從一撮鹽開始，守護代謝健康」

家醫科楊宗衡醫師提到，碘對於各年齡層都很重要但又容易被忽略的營養素，從一撮鹽開始就可能影響到代謝是否順暢。為了攝取碘安排各種含碘食材，不僅不穩定又費時耗力，因此選擇含碘鹽是最方便的方式。

►「食鹽使用量穩定，鹽會是最好的碘來源」

張馨勻營養師提到，因為每天料理都會使用到鹽，而添加量也較平均，是相對穩定攝取到碘的好方法。

►「我推薦使用含碘鹽，選購時應留意包裝上是否標示含碘」

李思賢醫師則特別提醒，市售一般鹽品也不一定都含有碘，所以選購時還是要認明包裝上的字樣是否有含碘！

結語

對於一般人來說，選擇使用含碘鹽，是確保每日碘攝取量最簡單、最經濟也最穩定的方式。尤其家中如果有處於備孕、懷孕、哺乳或高齡階段的高風險族群，更可以趕快確認家中使用的鹽是否有含碘？一個確認的小動作就能馬上為全家輕鬆補碘、健康加分！

