營養師解析⟫寵物關節、皮膚保養推薦吃什麼，綠唇貝寵物功效一次看！

毛小孩已成為許多人家中重要的一份子，飼主更加在意寵物的健康議題，其中，關節及皮膚問題最為常見，常常影響了寵物的活動力與生活品質。

近年來許多研究指出綠唇貝能同時改善毛孩關節與皮膚問題，深受獸醫師與營養師肯定。好食課營養師今天從科學研究為大家解析綠唇貝對關節與皮膚的功效，並分享如何挑選安全有效的寵物綠唇貝保健食品。

解析一⟫寵物常見的2大健康困擾：關節與皮膚炎

重點一⟫高齡、體重過重易引發寵物關節炎問題

毛孩關節發炎、疼痛、腫脹等問題盛行率高且相當容易被忽略，根據屏東科技大學附設獸醫教學醫院2020年的小型調查發現，約有58%的犬隻有關節炎問題，但僅有20%表現出明顯臨床症狀，許多時候飼主一直到病情較嚴重時才會發現，因此除了加強關注外，針對高風險寵物提早預防也是避免關節惡化的關鍵。

廣告 廣告

高齡、體重過重、長期劇烈運動都是高風險因子，英國犬隻調查顯示，退化性關節炎主要發生在8歲以上的高齡犬，且年齡越大，發生率越高（1）。此外，體重高於平均值的犬隻，罹患關節炎的風險是理想體重犬隻的2.3倍。亦有研究發現12歲以上的貓咪高達90%有關節炎症狀（2），但由於貓咪本身善於隱藏疼痛，飼主往往更難以察覺異狀。

重點二⟫環境過敏原、免疫力下降恐造成寵物皮膚炎問題

寵物的皮膚則是另一個備受關注的健康議題，台灣高溫潮濕的環境特別容易引發毛孩皮膚紅腫、搔癢、脫皮等。研究發現，犬隻異位性皮膚炎的發生率與環境溫度及濕度呈正相關（3）；塵蟎、花粉、跳蚤等環境過敏原，也可能誘發犬隻出現過敏性皮膚病（4）。尤其上了年紀的毛孩，由於皮膚保水能力下降，加上免疫力衰退及內分泌失調，更容易因細菌或黴菌感染而產生一系列皮膚發炎問題。

飼主除了控制毛孩體重、避免讓毛孩進行劇烈運動、定期清潔居家環境以防止過敏原和病原滋生外，也可從預防的角度，適量補充經科學驗證的保健食品，提升保護力與健康。

解析二⟫綠唇貝的2大功效，改善寵物關節及皮膚問題

在常見的寵物保健食品中，綠唇貝就是可以同時改善寵物關節、皮膚問題的熱門保健原料，以下將進一步從科學研究幫大家解析綠唇貝對於毛孩關節及皮膚的功效與機制：

功效一⟫綠唇貝緩解寵物關節炎症狀、提升活動力，效果優於魚油

紐西蘭綠唇貝富含omega-3脂肪酸以及特殊的呋喃脂肪酸（Furan fatty acid），是抑制發炎物質的成分，具有降低體內發炎反應與氧化壓力的功效。

過去有許多改善貓狗關節炎相關的研究，2013年就有動物實驗發現，食用含有綠唇貝的飲食30天，即可改善罹患骨關節炎犬隻的疾病症狀，顯著減輕犬隻的關節疼痛數值，並改善活動時的步態（5）。

也有許多實驗直接使用綠唇貝萃取物進行測試，2015年使用綠唇貝萃取物PCSO-524®的研究指出，66隻犬隻連續24週服用綠唇貝萃取物PCSO-524®後，能明顯降低骨關節炎生化指標、提高負重能力與步態分數，且效果甚至比魚油更顯著（6）。

另外在貓隻的研究也看到類似的結果，研究找來同時罹患慢性腎病與關節炎的貓隻，因為慢性腎病不能食用部分NSAIDs消炎藥，所以需找尋其他能改善關節炎的方法。測試結果發現綠唇貝萃取物PCSO-524®可以改善貓隻的慢性疼痛指數，且提升跳躍能力，確實能改善關節炎症狀（7）。

相較於抗發炎藥物，紐西蘭綠唇貝萃取物副作用更少，也具有改善關節炎的功效，或許可以作為輔助保健食品，以及不能食用抗發炎藥物寵物的替代方案之一。

功效二⟫綠唇貝改善寵物皮膚炎、皮膚過敏及搔癢症狀，提升寵物生活品質

綠唇貝萃取物的抗發炎效果不僅能改善關節問題，也能改善皮膚炎，協助減輕皮膚紅腫、搔癢及過敏症狀，提升皮膚屏障功能並促進皮膚修復，讓寵物遠離反覆發炎困擾。

2023年發表的一項隨機雙盲臨床試驗證實，對於17隻接受藥物治療的異位性皮膚炎犬隻，若每天額外補充綠唇貝萃取物PCSO-524®達42天，相較於僅用藥物的對照組，異位性皮膚炎減輕效果更顯著、皮膚保濕度更佳（8）。

另一項研究給予輕至中度過敏性皮膚犬隻補充綠唇貝萃取物PCSO-524®，16週後輕度組的犬隻搔癢分數顯著下降約50％，皮膚及毛髮光澤也有明顯改善，中度組的犬隻整體搔癢分數亦下降約40%（9）。

除了犬隻相關研究，部分研究也顯示貓咪長期補充綠唇貝萃取物PCSO-524®能有效改善皮膚炎症狀、降低發炎反應並提升生活品質（10）。

解析三⟫寵物綠唇貝保健品推薦挑選3大原則

原則一⟫膠囊劑型，保留綠唇貝營養、增加毛孩適口性

綠唇貝萃取物含有較多的脂肪成分，較容易因為空氣、 甚至是濕度造成氧化影響品質，保健食品須長期補充才有較顯著的成效，反覆開啟包裝的情形下，對比於粉劑、滴劑，選擇深色的膠囊劑型更有利於保存。

對於較挑嘴的寵物，小顆的膠囊劑型也可以混入食物中讓寵物更容易吞服，劑量上相較於粉劑也更好掌控，是適合長期補充的型態。￼

原則二⟫具科學佐證、特定成分的綠唇貝保健品

綠唇貝萃取物經過不同的純化方式，萃取出的成分也不盡相同，因此購買時除可以進一步看成分是否有專利，以及相關研究是否是以專利成分進行驗證，像PCSO-524®就是其中一種

知名的專利成分，許多科學研究都是使用PCSO-524®。挑選有清楚標示來源、成分的綠唇貝萃取物更能確保功效。

原則三⟫通過安全檢驗、無污染的產品

寵物的保健食品在管理上相對比人類的還寬鬆，因此想要讓寵物吃得安心，建議可以挑選通過重金屬等安全檢驗的產品，確保來源、萃取物及製作過程沒有汙染才能安心給家中寶貝每天補充。部分廠商有提供安全性報告，代表有進行長期追蹤，確認毛孩在長期吃的狀況下，身體一樣健康無負擔，而這類型的報告，也是選擇的一大指標，建議可以找尋有安全性報告的保健食品。

結語⟫

從科學文獻上看出，綠唇貝萃取物可以具有改善寵物最常碰到的關節、皮膚問題，而且作為保健食品，長期適量補充並沒有嚴重副作用，如果家中的貓狗剛好是高危險族群、希望提前保養、或是邁入熟齡，也許可以與獸醫師討論是否適合提前補充、保養，挑選時別忘了注意三大原則，就能選擇品質有保障的綠唇貝萃取物。

文獻來源：

Sci Rep. 2018 Apr 4;8:5641. J Feline Med Surg. 2012 Jan 1;14(1):65–75. Front Vet Sci. 2024 Sep 25;11:1428805. Vet Sci. 2025 Apr 5;12(4):337. Can J Vet Res. 2013 Jan;77(1):66–74. Thai J Vet Med. 2015 June;45(2):157-165. https://digital.car.chula.ac.th/chulaetd/2670/ Vet Dermatol. 2023 Dec;34(6):523-531. Chiayot Tanrattatana & et al. WVAC 2018. Lerpen Duangkaew & Et Al. Antinol® Cases Study 2017

文/好食課編輯群

更多好食課文章

健康專欄

好食課原文連結