營養師解析⟫寵物關節、皮膚保養推薦吃什麼，綠唇貝寵物功效一次看！
毛小孩已成為許多人家中重要的一份子，飼主更加在意寵物的健康議題，其中，關節及皮膚問題最為常見，常常影響了寵物的活動力與生活品質。
近年來許多研究指出綠唇貝能同時改善毛孩關節與皮膚問題，深受獸醫師與營養師肯定。好食課營養師今天從科學研究為大家解析綠唇貝對關節與皮膚的功效，並分享如何挑選安全有效的寵物綠唇貝保健食品。
解析一⟫寵物常見的2大健康困擾：關節與皮膚炎
重點一⟫高齡、體重過重易引發寵物關節炎問題
毛孩關節發炎、疼痛、腫脹等問題盛行率高且相當容易被忽略，根據屏東科技大學附設獸醫教學醫院2020年的小型調查發現，約有58%的犬隻有關節炎問題，但僅有20%表現出明顯臨床症狀，許多時候飼主一直到病情較嚴重時才會發現，因此除了加強關注外，針對高風險寵物提早預防也是避免關節惡化的關鍵。
高齡、體重過重、長期劇烈運動都是高風險因子，英國犬隻調查顯示，退化性關節炎主要發生在8歲以上的高齡犬，且年齡越大，發生率越高（1）。此外，體重高於平均值的犬隻，罹患關節炎的風險是理想體重犬隻的2.3倍。亦有研究發現12歲以上的貓咪高達90%有關節炎症狀（2），但由於貓咪本身善於隱藏疼痛，飼主往往更難以察覺異狀。
重點二⟫環境過敏原、免疫力下降恐造成寵物皮膚炎問題
寵物的皮膚則是另一個備受關注的健康議題，台灣高溫潮濕的環境特別容易引發毛孩皮膚紅腫、搔癢、脫皮等。研究發現，犬隻異位性皮膚炎的發生率與環境溫度及濕度呈正相關（3）；塵蟎、花粉、跳蚤等環境過敏原，也可能誘發犬隻出現過敏性皮膚病（4）。尤其上了年紀的毛孩，由於皮膚保水能力下降，加上免疫力衰退及內分泌失調，更容易因細菌或黴菌感染而產生一系列皮膚發炎問題。
飼主除了控制毛孩體重、避免讓毛孩進行劇烈運動、定期清潔居家環境以防止過敏原和病原滋生外，也可從預防的角度，適量補充經科學驗證的保健食品，提升保護力與健康。
解析二⟫綠唇貝的2大功效，改善寵物關節及皮膚問題
在常見的寵物保健食品中，綠唇貝就是可以同時改善寵物關節、皮膚問題的熱門保健原料，以下將進一步從科學研究幫大家解析綠唇貝對於毛孩關節及皮膚的功效與機制：
功效一⟫綠唇貝緩解寵物關節炎症狀、提升活動力，效果優於魚油
紐西蘭綠唇貝富含omega-3脂肪酸以及特殊的呋喃脂肪酸（Furan fatty acid），是抑制發炎物質的成分，具有降低體內發炎反應與氧化壓力的功效。
過去有許多改善貓狗關節炎相關的研究，2013年就有動物實驗發現，食用含有綠唇貝的飲食30天，即可改善罹患骨關節炎犬隻的疾病症狀，顯著減輕犬隻的關節疼痛數值，並改善活動時的步態（5）。
也有許多實驗直接使用綠唇貝萃取物進行測試，2015年使用綠唇貝萃取物PCSO-524®的研究指出，66隻犬隻連續24週服用綠唇貝萃取物PCSO-524®後，能明顯降低骨關節炎生化指標、提高負重能力與步態分數，且效果甚至比魚油更顯著（6）。
另外在貓隻的研究也看到類似的結果，研究找來同時罹患慢性腎病與關節炎的貓隻，因為慢性腎病不能食用部分NSAIDs消炎藥，所以需找尋其他能改善關節炎的方法。測試結果發現綠唇貝萃取物PCSO-524®可以改善貓隻的慢性疼痛指數，且提升跳躍能力，確實能改善關節炎症狀（7）。
相較於抗發炎藥物，紐西蘭綠唇貝萃取物副作用更少，也具有改善關節炎的功效，或許可以作為輔助保健食品，以及不能食用抗發炎藥物寵物的替代方案之一。
功效二⟫綠唇貝改善寵物皮膚炎、皮膚過敏及搔癢症狀，提升寵物生活品質
綠唇貝萃取物的抗發炎效果不僅能改善關節問題，也能改善皮膚炎，協助減輕皮膚紅腫、搔癢及過敏症狀，提升皮膚屏障功能並促進皮膚修復，讓寵物遠離反覆發炎困擾。
2023年發表的一項隨機雙盲臨床試驗證實，對於17隻接受藥物治療的異位性皮膚炎犬隻，若每天額外補充綠唇貝萃取物PCSO-524®達42天，相較於僅用藥物的對照組，異位性皮膚炎減輕效果更顯著、皮膚保濕度更佳（8）。
另一項研究給予輕至中度過敏性皮膚犬隻補充綠唇貝萃取物PCSO-524®，16週後輕度組的犬隻搔癢分數顯著下降約50％，皮膚及毛髮光澤也有明顯改善，中度組的犬隻整體搔癢分數亦下降約40%（9）。
除了犬隻相關研究，部分研究也顯示貓咪長期補充綠唇貝萃取物PCSO-524®能有效改善皮膚炎症狀、降低發炎反應並提升生活品質（10）。
解析三⟫寵物綠唇貝保健品推薦挑選3大原則
原則一⟫膠囊劑型，保留綠唇貝營養、增加毛孩適口性
綠唇貝萃取物含有較多的脂肪成分，較容易因為空氣、 甚至是濕度造成氧化影響品質，保健食品須長期補充才有較顯著的成效，反覆開啟包裝的情形下，對比於粉劑、滴劑，選擇深色的膠囊劑型更有利於保存。
對於較挑嘴的寵物，小顆的膠囊劑型也可以混入食物中讓寵物更容易吞服，劑量上相較於粉劑也更好掌控，是適合長期補充的型態。￼
原則二⟫具科學佐證、特定成分的綠唇貝保健品
綠唇貝萃取物經過不同的純化方式，萃取出的成分也不盡相同，因此購買時除可以進一步看成分是否有專利，以及相關研究是否是以專利成分進行驗證，像PCSO-524®就是其中一種
知名的專利成分，許多科學研究都是使用PCSO-524®。挑選有清楚標示來源、成分的綠唇貝萃取物更能確保功效。
原則三⟫通過安全檢驗、無污染的產品
寵物的保健食品在管理上相對比人類的還寬鬆，因此想要讓寵物吃得安心，建議可以挑選通過重金屬等安全檢驗的產品，確保來源、萃取物及製作過程沒有汙染才能安心給家中寶貝每天補充。部分廠商有提供安全性報告，代表有進行長期追蹤，確認毛孩在長期吃的狀況下，身體一樣健康無負擔，而這類型的報告，也是選擇的一大指標，建議可以找尋有安全性報告的保健食品。
結語⟫
從科學文獻上看出，綠唇貝萃取物可以具有改善寵物最常碰到的關節、皮膚問題，而且作為保健食品，長期適量補充並沒有嚴重副作用，如果家中的貓狗剛好是高危險族群、希望提前保養、或是邁入熟齡，也許可以與獸醫師討論是否適合提前補充、保養，挑選時別忘了注意三大原則，就能選擇品質有保障的綠唇貝萃取物。
文獻來源：
Sci Rep. 2018 Apr 4;8:5641. J Feline Med Surg. 2012 Jan 1;14(1):65–75. Front Vet Sci. 2024 Sep 25;11:1428805. Vet Sci. 2025 Apr 5;12(4):337. Can J Vet Res. 2013 Jan;77(1):66–74. Thai J Vet Med. 2015 June;45(2):157-165. https://digital.car.chula.ac.th/chulaetd/2670/ Vet Dermatol. 2023 Dec;34(6):523-531. Chiayot Tanrattatana & et al. WVAC 2018. Lerpen Duangkaew & Et Al. Antinol® Cases Study 2017
文/好食課編輯群
其他人也在看
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 1 小時前 ・ 3
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 86
小7歲男友拿出一大束花 小禎激動湊上去親一下⋯全場瘋了
小禎近日過41歲生日，跟一群好友、小7歲男友Alan一起出國度假，身邊親朋好友都一起飛到國外幫她慶生。小禎日前大方認愛，不過被問到是否想要再婚，她表示還沒有，不過男友已經見過爸爸胡瓜。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 34
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 27
請假新制2026元旦上路！ 全勤獎金按比例扣、未逾10天禁予不利處分
勞工請假規則於12月9日公告修正，自明（2026）年1月1日施行。本次修正條文為第7條、第9條，並增訂9-1條。其中，最受矚目的是為避免雇主利用全勤奬金制度，對勞工請普通傷病假而扣發其全數之全勤奬金，造成勞工請病假而有不利益之恐懼，其全勤奬金僅得按請普通傷病假日數依比...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 2
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 21 小時前 ・ 28
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 21 小時前 ・ 199
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 14
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 1
國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局
[NOWnews今日新聞]中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 142
朱孝天被踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。有律師就分析朱孝天「玩崩」關鍵，就是他高估自己的重要性。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 37
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
南韓太扯！謬稱「中國台灣」竟又貿易刁難 外交部次長出面回應了
即時中心／高睿鴻報導迫於中國的壓力，國際社會時常傳出，有國家刻意、或不經意矮化台灣主權地位之情事。最近南韓推出的「電子入境卡（E-Arrival Card）」，就因系統將台灣標註為「中國台灣CHINA（TAIWAN）」，引發我國輿論譁然；後續更傳出，我國外交部已數次向韓方表達關切、要求更正，但目前卻仍不為所動。而針對外交部亞東太平洋司昨（9）日表態，「已全面重新檢視與韓政府的關係」，外交部次長陳明祺今（10）日也回應了。民視 ・ 1 天前 ・ 355
詹惟中現身預言「今年有2災」！再示警「有事情發生」：救更多人
娛樂中心／巫旻璇報導命理師詹惟中日前以「尖嘴猴腮」貼文被指影射日本首相高市早苗，引發輿論大反彈，他雖火速道歉、刪文，但怒火仍未平息，連帶影響女兒在日本經營的民宿被抵制。詹惟中昨(9日)再度露面拍片，談及面對外界批評的心情，強調「不在乎網路謾罵，只在乎還能救多少人」，更提醒粉絲明年要注意2災。民視健康長照網 ・ 22 小時前 ・ 295
二代健保補充保費改革惹議 年領逾2萬即課2.11%
衛福部擬修健保法，將年累計超過2萬元的利息、股利、租金等收入納入補充保費課徵範圍，稅率2.11%，引發小資族、大戶強烈反彈！存股達人建議採分級課稅，專家也呼籲政府加強溝通，說明健保面臨龐大的財務缺口，改革才有共識。TVBS新聞網 ・ 16 小時前 ・ 123
白蘿蔔營養超強！營養師揭「7大功效」：防便祕、降血壓還穩血糖 但2種人少吃為妙
白蘿蔔有「平民人參」的美譽，而且營養高熱量低，適量吃也不怕囤積多餘的熱量，很適合連續假期聚餐吃多了，煮些白蘿蔔雞湯來喝。現在雖然一年四季都可以吃到白蘿蔔，但其盛產期在11月至隔年3月。 白蘿蔔熱量低、營養密度高 多重效益一次看 營養師林俐岑指出，白蘿蔔的主要成分是水分，約佔90%以上，因此熱量極低（每100克僅約18大卡），是減重飲食的好選擇。其餘營養素包括： 1、膳食纖維：每100克約含1.5-2克，有助促進腸胃蠕動、改善便秘、維持血糖穩定。2、維生素C：白蘿蔔中維生素C含量相當高，可達每100克約20毫克，具抗氧化作用，幫助膠原蛋白合成、提升免疫力。3、鉀：鉀離子有助於維持血壓平衡，幫助排出體內多餘鈉離子，幫助排水及預防高血壓。4、「硫代葡萄糖苷」與「異硫氰酸酯」：白蘿蔔是十字花科蔬菜，這類的含硫化合物可幫助肝臟解毒、抑制腫瘤生長、具抗菌抗發炎作用。5、酵素類（如澱粉酶、脂肪酶等）：能幫助分解食物、促進消化吸收。 白蘿蔔對於健康有哪些功效？ 1、幫助消化、預防脹氣白蘿蔔中含有多種酵素（尤其是澱粉酶與脂肪酶），能促進澱粉與脂肪的分解，協助腸胃消化。尤其是與肉類、油膩食物搭配食用時，可常春月刊 ・ 5 小時前 ・ 2
藍莓洗錯等於吃毒？ 醫示警「泡水洗」讓農藥滲入果肉
藍莓富含花青素等營養成分，具有多項健康功效，但清洗方式若不正確，可能導致農藥滲入果肉。劉博仁醫師提醒，藍莓不需浸泡清洗，也不應添加鹽、醋或小蘇打，最佳清洗方式是以清水沖洗並輕輕搓揉。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1
房市再爆雷！台北大安區驚現爛尾樓 淪整棟法拍2戶苦主受害
房市交易量低迷，近期各地建商倒閉或跳票的消息頻傳，從嘉義、花蓮、台中都傳出案例，如今連台北市都未能倖免。近日，台北市大安區的預售案「大安文樺」因財務問題進入法拍程序。中時財經即時 ・ 3 小時前 ・ 3
民視前副總經理胡婉玲 回應滾床單查證爭議
[NOWnews今日新聞] 媒體人周玉蔻稱前中姐張淑娟與蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，一審被判1年6個月徒刑；台灣高等法院傳民視編審陳建民稱節目查證對象為民視前副總經理、中央社社長胡婉玲。胡婉...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 137