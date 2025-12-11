營養師評價⟫30位營養師實測，97%推薦弘茂星耀膠原蛋白，好吃無腥味，輕鬆有感
膠原蛋白是現代保健美容領域中的熱門成分，營養師也一直強調，膠原蛋白並不是吃多就有效，選對才能吃得有感！在挑選膠原蛋白時，我們最常碰到這幾種困擾，像是產品腥味難入口、利用率不確定，以及服用一段時間仍然無感等現象。市場上琳瑯滿目的膠原蛋白品牌，怎麼才能挑到良好利用率，吃了又有感的產品呢？
補充膠原蛋白不是「多」就夠
膠原蛋白評比、挑選的三大關鍵
關鍵一⟫膠原蛋白胜肽分子量要夠小
近年來的研究都指出，小分子的胜肽才有好的利用率，目前公認要低於2,000道耳吞的膠原蛋白胜肽才是利用率較佳的胜肽。
關鍵二⟫胜肽胺基酸序列要經過科學驗證
胜肽是由不同胺基酸序列組成的，不同的序列就有不同的作用，與是否能吃得有效也有關！選擇大廠開發的專利原料通常更有保障，除品質穩定外，也是經過更多實驗驗證，可以刺激特定因子，具有實證效果的原料。
關鍵三⟫添加維生素Ｃ、蠶絲蛋白、玻尿酸等養顏美容相關複方
許多人會想要補充純的膠原蛋白，但青春美麗是需要更多元化的保養，例如維生素Ｃ可以促進膠原蛋白的形成，又或者是蛋白質類有助於組織的修復。而現在外食、飲食不均的狀況下，有時候選擇這類複方添加的產品，可以更簡單的補充到相關的營養素。
營養師實測弘茂星耀膠原蛋白，高達97%滿意肯定
實測一⟫食用滿意度全數獲得90%以上高分推薦
這次好食課與弘茂生技合作，邀請30位營養師進行2週的星耀膠原蛋白（媞妍百香）試吃體驗，評估項目包含滿意度、推薦度以及有感程度等多項數據，星耀膠原蛋白（媞妍百香）皆獲得高度評分，且有超過97%對產品整體感到滿意、肯定：
評估項目
平均分數 (滿分5分)
滿意度/意願度
整體滿意度
4.4分
97%
推薦給親友的意願程度
4.3分
90%
口味滿意度
4.6分
93%
便利性滿意度
4.8分
97%
在口感與便利性上特別受到營養師的推薦，有營養師分享：
「是清爽微酸的百香果味，幾乎沒腥味，第一口就直接過關！」
「細緻的粉質與清甜的百香果味，讓人一吃上癮」
「星耀膠原是做成粉狀小包裝且容易保存，食用上也不用加入水中，直接吃即可，方便補充」
實測二⟫維持青春美麗滿意度，高達94%營養師有感推薦
膠原蛋白除了口感無腥味、好吃外，最重要的就是吃起來要有感，在養顏美容項目的有感體驗，弘茂星耀膠原蛋白不論是維持清爽透亮感與水嫩生活滿意度，皆高達94%營養師有感，給予高度評價：
評估項目
滿意度
清爽透亮感滿意度
94%
水嫩生活滿意度
94%
分析前後測數據，在維持清爽透亮滿意度提升了61.4%，分數大幅上升；而食用2週後水嫩生活滿意度高達94%有感，提升了57%。由此可見在短短2週時間內，大多數營養師對於養顏美容有感，相關滿意度都給予了高分評價，證實弘茂星耀膠原蛋白是吃了有感的膠原蛋白，許多營養師也實際分享了以下心得：
「每天早上補兩包，已經成為我水嫩生活的儀式感！」
「食用一段時間下來，真的能感受到整體的提升，如果你也像我一樣是忙碌的生活家，絕對需要這種有感又美味的保養品！」
「直接入口超級簡單，已經持續快一個月，最明顯的感受是維持好氣色，自然清透的感覺」
也有許多營養師分享到，好吃的口味、方便的補充方式加上有感的體驗，整體上更好維持美好滋潤的生活，而且輕鬆融入生活儀式感，長期保養更有效！
多種專利原料、科學複方，星耀膠原幫助維持青春美麗
優勢一⟫多國功效專利的黃金配比活性胜肽群體，發揮最大的美妍效用
星耀膠原蛋白主原料是德國百年大廠GELITA 的Verisol®專利膠原胜肽，含有特殊精準賦活因子，是養顏美容的好幫手。
GELITA是全球膠原蛋白原料領先品牌之一，專利原料都經過多項科學驗證，有品質保證。Verisol®是擁有多國專利的「黃金配比膠原胜肽」，具有數種不同分子量大小的胜肽，能以多重效果輔助美妍，而膠原蛋白的分子量太大會導致利用率不佳，Verisol®所含胜肽分子量皆介於600-1,200道耳吞之間，遠低於一般要求的2,000道耳吞規格，達更高標準！星耀膠原蛋白每包含有2.5克膠原蛋白，是經過驗證的適合補充量。
優勢二⟫添加頂級精萃鮭魚蛋白聚醣、蠶絲蛋白、維生素Ｃ等多項專利複方
星耀膠原蛋白複方採用日本專利鮭魚蛋白聚醣SalmonPG®與蠶絲蛋白SIKORIN®，皆是能與膠原胜肽協同作用，達到養顏美容維持水潤生活的成分，最後再加上DSM維他命C Quali-C®輔助膠原蛋白利用，在整體搭配上採用多元支持的方式，讓養顏美容的保養成分在小小一包中就能輕鬆補充。
優勢三⟫專利百香果果汁調味，什麼時候吃都適合，輕鬆融入生活
星耀膠原同時也克服許多膠原蛋白口感上的問題，使用專利果汁粉輕調味，熱量超低僅有16卡。在風味、方便性上獲得多數營養師的好評推薦，小小包方便攜帶，什麼時候吃都適合，是一款能輕鬆補充，融入生活保養儀式的膠原蛋白。膠原蛋白保健食品是需要長期補充、保養才能維持效果，「好吃」也是多數人挑選膠原蛋白的首要關鍵！
結語
根據30位營養師14天的實測，星耀膠原不論在商品滿意度、維持青春美麗滿意度皆獲得高度評價，有超過94%營養師對商品各方面皆給予肯定，也高達90%願意推薦給親友，想要吃得美味、補得輕鬆？星耀膠原是值得你一試的好選擇。
文/好食課編輯群
其他人也在看
她們皮膚癢、治不好 一查竟是淋巴癌！醫喊：「4症狀」超危險
皮膚癢有時是重病的警訊。醫師劉博仁表示，近來他遇到2名女性均有皮膚癢、紅腫、起疹子等症狀，原以為是濕疹，進一步檢查發現，竟都罹患淋巴癌。他表示，淋巴癌細胞在活動時，會釋放發炎介質及細胞激素，導致皮膚嚴重搔癢、擦藥治不好等症狀，淋巴癌的癢常有「深、久、難治」的特性。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
網友大推「最適合秋冬噴的香水」！Aesop、Diptyque木質調必收，是冬夜裡的暖香
Threads大推「最適合秋冬噴的香水」推薦！每當天氣轉涼、空氣變得清爽的秋冬季節，各種木質調、奶香調到辛香調等比較適合秋冬噴的香水就要拿出來啦！本篇整理 Threads 上網友最推的5款秋冬香水清單，不只適合日常通勤，也能在約會、聚會時默默加分，通通沈穩又溫暖，讓人一聞就記住。BEAUTY美人圈 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
頭髮狂掉恐是營養不足！補充「優質蛋白質」是關鍵
許多民眾發現髮量越來越稀疏，往往歸咎於壓力或季節因素，但實際上可能是身體缺乏特定營養素所發出的警訊，包括蛋白質、鋅、鐵、生物素及維生素D等五大關鍵營養，若未適時補充，恐讓掉髮問題持續惡化。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
以為是濕疹抓不停、睡覺盜汗！一檢查竟是淋巴癌
皮膚癢大多被當作濕疹或過敏處理，但營養功能醫學醫師劉博仁，從門診兩起案例提醒民眾，皮膚癢有時可能是身體更深層的警訊，尤其當搔癢久治不癒、夜間大量流汗或伴隨體重減輕、淋巴結腫大時，可能與淋巴癌有關，及早檢查非常重要。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
女人寵愛自己，把握雙12入手！保養禮物推薦！網友大推這款「國民乳霜」、面膜直降5折起、修護精華趕快買起來 | 揪愛Mei
女人無論在職場、家庭、育兒生活中總是勞心勞力，卻往往忘了疼愛自己。其實不用靠別人寵，我們也能好好愛自己，最簡單的就是從保養開始，讓自己變漂亮就能有好心情，保養更是一種溫柔對待自己的方式，能讓內心感受到愛與尊重。趁著一年一度的雙12超級折扣，跟著最會省錢的購物專家「揪愛Mei」來挑選一份珍貴的禮物，讓你散發閃耀動人的魅力！Yahoo夯好物 ・ 10 個月前 ・ 發起對話
照鏡子驚見「洗不掉的髒垢」？ 當心恐高血糖發出警訊
45歲的陳先生正值壯年，平日自認身體硬朗，除腰圍稍粗並無明顯不適。最近在同學會上，幾位老友開玩笑問他是否「沒洗澡」，怎麼脖子看起來黑黑髒髒的，好像卡了一層垢。在妻子的堅持下就醫檢查，才發現這並非單純的皮膚問題，而是嚴重的「胰島素阻抗」，且糖化血色素已達糖尿病前期標準。若再晚一步發現，恐怕就會正式進入糖尿病的長期抗戰。NOW健康 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
皮膚癢竟確診淋巴癌！醫示警別只當濕疹：夜汗、體重下降要警覺
劉博仁在臉書粉專指出，其中一位患者長達三個月皮膚紅癢不斷，即使擦藥、服藥皆未見效，夜間甚至汗濕整件衣服，初以為是更年期症狀，最終被診斷為淋巴癌。另一名患者同樣長期出現濕疹樣皮疹，藥物治療反覆失效，病灶還逐漸擴大，經檢查後亦確認為淋巴癌引發的皮膚症狀。他解...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 發起對話
小禎瘦50kg不復胖！親曝猛健樂「可怕真相」提醒「1危機」要小心，保養瘦身心法全公開
瘦50kg還不復胖的小禎，到底怎麼做到的？她不是追求快速變瘦，而是把生活一步步調回健康軌道。遇到停滯、受傷、焦慮也沒自責，她用自己的節奏慢慢復原。從瘦瘦針、代餐、運動，到睡前補鎂和敷面膜，她的保養哲學女人我最大 ・ 1 天前 ・ 2
Jessica美神降臨台北！分享養髮小秘訣，笑認也會「偷懶不洗頭」
Jessica根本是美神降臨台北！Jessica之前才來台舉辦粉絲見面會，年底又美美亮相代言活動，分享了她的養髮小秘訣！原來姐姐工作太累，也是會偷懶不洗頭的！造咖 ・ 1 天前 ・ 發起對話
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 6
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 95
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 5
請假新制2026元旦上路！ 全勤獎金按比例扣、未逾10天禁予不利處分
勞工請假規則於12月9日公告修正，自明（2026）年1月1日施行。本次修正條文為第7條、第9條，並增訂9-1條。其中，最受矚目的是為避免雇主利用全勤奬金制度，對勞工請普通傷病假而扣發其全數之全勤奬金，造成勞工請病假而有不利益之恐懼，其全勤奬金僅得按請普通傷病假日數依比...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 11
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 22 小時前 ・ 27
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 22 小時前 ・ 205
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 2
MLB／王建民出席冬季會議 當地記者認出他！興奮喊「洋基19勝王牌」
大聯盟冬季會議近期在佛州舉辦，樂天桃猿教練曾豪駒日前以WBC台灣隊總教練身份赴美參加，沒想到王建民竟然也到場，而且還有當地記者在個人社群上發文，直呼竟然能偶遇當年洋基19勝「王牌投手」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 8
小7歲男友拿出一大束花 小禎激動湊上去親一下⋯全場瘋了
小禎近日過41歲生日，跟一群好友、小7歲男友Alan一起出國度假，身邊親朋好友都一起飛到國外幫她慶生。小禎日前大方認愛，不過被問到是否想要再婚，她表示還沒有，不過男友已經見過爸爸胡瓜。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 41
川普「金卡」啟動 3110萬元換美國永居
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）週三（10日）宣布，他長期承諾推動的「金卡」（goldcard）正式開始發售，該卡將為繳納100萬美元（約台幣3110萬元）的個人、以及...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 23