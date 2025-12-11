營養師評價⟫30位營養師實測，97%推薦弘茂星耀膠原蛋白，好吃無腥味，輕鬆有感

膠原蛋白是現代保健美容領域中的熱門成分，營養師也一直強調，膠原蛋白並不是吃多就有效，選對才能吃得有感！在挑選膠原蛋白時，我們最常碰到這幾種困擾，像是產品腥味難入口、利用率不確定，以及服用一段時間仍然無感等現象。市場上琳瑯滿目的膠原蛋白品牌，怎麼才能挑到良好利用率，吃了又有感的產品呢？

補充膠原蛋白不是「多」就夠

膠原蛋白評比、挑選的三大關鍵

關鍵一⟫膠原蛋白胜肽分子量要夠小

近年來的研究都指出，小分子的胜肽才有好的利用率，目前公認要低於2,000道耳吞的膠原蛋白胜肽才是利用率較佳的胜肽。

關鍵二⟫胜肽胺基酸序列要經過科學驗證

胜肽是由不同胺基酸序列組成的，不同的序列就有不同的作用，與是否能吃得有效也有關！選擇大廠開發的專利原料通常更有保障，除品質穩定外，也是經過更多實驗驗證，可以刺激特定因子，具有實證效果的原料。

關鍵三⟫添加維生素Ｃ、蠶絲蛋白、玻尿酸等養顏美容相關複方

許多人會想要補充純的膠原蛋白，但青春美麗是需要更多元化的保養，例如維生素Ｃ可以促進膠原蛋白的形成，又或者是蛋白質類有助於組織的修復。而現在外食、飲食不均的狀況下，有時候選擇這類複方添加的產品，可以更簡單的補充到相關的營養素。

營養師實測弘茂星耀膠原蛋白，高達97%滿意肯定

實測一⟫食用滿意度全數獲得90%以上高分推薦

這次好食課與弘茂生技合作，邀請30位營養師進行2週的星耀膠原蛋白（媞妍百香）試吃體驗，評估項目包含滿意度、推薦度以及有感程度等多項數據，星耀膠原蛋白（媞妍百香）皆獲得高度評分，且有超過97%對產品整體感到滿意、肯定：

評估項目 平均分數 (滿分5分) 滿意度/意願度 整體滿意度 4.4分 97% 推薦給親友的意願程度 4.3分 90% 口味滿意度 4.6分 93% 便利性滿意度 4.8分 97%

在口感與便利性上特別受到營養師的推薦，有營養師分享：

「是清爽微酸的百香果味，幾乎沒腥味，第一口就直接過關！」

「細緻的粉質與清甜的百香果味，讓人一吃上癮」

「星耀膠原是做成粉狀小包裝且容易保存，食用上也不用加入水中，直接吃即可，方便補充」

實測二⟫維持青春美麗滿意度，高達94%營養師有感推薦

膠原蛋白除了口感無腥味、好吃外，最重要的就是吃起來要有感，在養顏美容項目的有感體驗，弘茂星耀膠原蛋白不論是維持清爽透亮感與水嫩生活滿意度，皆高達94%營養師有感，給予高度評價：

評估項目 滿意度 清爽透亮感滿意度 94% 水嫩生活滿意度 94%

分析前後測數據，在維持清爽透亮滿意度提升了61.4%，分數大幅上升；而食用2週後水嫩生活滿意度高達94%有感，提升了57%。由此可見在短短2週時間內，大多數營養師對於養顏美容有感，相關滿意度都給予了高分評價，證實弘茂星耀膠原蛋白是吃了有感的膠原蛋白，許多營養師也實際分享了以下心得：

「每天早上補兩包，已經成為我水嫩生活的儀式感！」

「食用一段時間下來，真的能感受到整體的提升，如果你也像我一樣是忙碌的生活家，絕對需要這種有感又美味的保養品！」

「直接入口超級簡單，已經持續快一個月，最明顯的感受是維持好氣色，自然清透的感覺」

也有許多營養師分享到，好吃的口味、方便的補充方式加上有感的體驗，整體上更好維持美好滋潤的生活，而且輕鬆融入生活儀式感，長期保養更有效！

多種專利原料、科學複方，星耀膠原幫助維持青春美麗

優勢一⟫多國功效專利的黃金配比活性胜肽群體，發揮最大的美妍效用

星耀膠原蛋白主原料是德國百年大廠GELITA 的Verisol®專利膠原胜肽，含有特殊精準賦活因子，是養顏美容的好幫手。

GELITA是全球膠原蛋白原料領先品牌之一，專利原料都經過多項科學驗證，有品質保證。Verisol®是擁有多國專利的「黃金配比膠原胜肽」，具有數種不同分子量大小的胜肽，能以多重效果輔助美妍，而膠原蛋白的分子量太大會導致利用率不佳，Verisol®所含胜肽分子量皆介於600-1,200道耳吞之間，遠低於一般要求的2,000道耳吞規格，達更高標準！星耀膠原蛋白每包含有2.5克膠原蛋白，是經過驗證的適合補充量。

優勢二⟫添加頂級精萃鮭魚蛋白聚醣、蠶絲蛋白、維生素Ｃ等多項專利複方

星耀膠原蛋白複方採用日本專利鮭魚蛋白聚醣SalmonPG®與蠶絲蛋白SIKORIN®，皆是能與膠原胜肽協同作用，達到養顏美容維持水潤生活的成分，最後再加上DSM維他命C Quali-C®輔助膠原蛋白利用，在整體搭配上採用多元支持的方式，讓養顏美容的保養成分在小小一包中就能輕鬆補充。

優勢三⟫專利百香果果汁調味，什麼時候吃都適合，輕鬆融入生活

星耀膠原同時也克服許多膠原蛋白口感上的問題，使用專利果汁粉輕調味，熱量超低僅有16卡。在風味、方便性上獲得多數營養師的好評推薦，小小包方便攜帶，什麼時候吃都適合，是一款能輕鬆補充，融入生活保養儀式的膠原蛋白。膠原蛋白保健食品是需要長期補充、保養才能維持效果，「好吃」也是多數人挑選膠原蛋白的首要關鍵！

結語

根據30位營養師14天的實測，星耀膠原不論在商品滿意度、維持青春美麗滿意度皆獲得高度評價，有超過94%營養師對商品各方面皆給予肯定，也高達90%願意推薦給親友，想要吃得美味、補得輕鬆？星耀膠原是值得你一試的好選擇。

文/好食課編輯群

